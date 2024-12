Susana Zabaleta pone ultimátum a Ricardo Pérez para que su relación avance, ¿qué le pidió?

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez forman una de las parejas más sorpresivas, pero comentadas del espectáculo mexicano. Su romance comenzó en el año 2023, justo cuando se conocieron durante su participación en el programa de televisión "Divina Comida". A pesar de la diferencia de edad, ambos mostraron una química tremenda que rápidamente llamó la atención del público, luego se hizo realidad el shipeo.

La relación entre Susana y Ricardo ha sido objeto de gran interés y debate. Algunos han cuestionado la diferencia de edad, mientras que otros han celebrado su amor y han expresado su admiración por la pareja. A pesar de las críticas, ambos han demostrado estar muy enamorados y han compartido momentos muy especiales juntos en redes sociales y entrevistas

Pero tampoco ha sido una relación fácil incluso para ellos mismos, pues en un capítulo reciente de La Cotorrisa, dieron a conocer que cuando más intenso era su relación, antes de que se hicieran novios, Susana fue quien puso un frenó y le hizo una petición muy especial si es que deseaba continuar.

De acuerdo con el propio Ricardo Pérez, tenía que pedirle formalmente a Susana que se convirtieran en novios, a pesar de que no le pidió que hiciera nada especial como una cena o algo así, tenía que hacer la pregunta o de lo contrario, ella seguiría viéndose a sí misma como soltera, sin compromisos con ninguna persona.

Me animé a decirle: '¿Quieres ser mi novia?', si le dije por qué si me llegó a decir así como de: 'Wey, si tú no me dices eso, yo no voy a ser tu novia, yo no voy a ser así como ustedes de ya llevo saliendo varias veces y entonces ya te soy fiel, así no funciona'