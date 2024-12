Susana Zabaleta revela que su suegra no apoya la relación con Ricardo Pérez: “Es lo que es”

El noviazgo de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ha dividido opiniones, pues aunque gran parte de los fanáticos los apoya otros ha expresado en redes sociales no estar de acuerdo debido a la diferencia de edad entre ellos. Tal y como ocurriría con la mamá del comediante, Martha Becerra, que no apoya el romance de su hijo con la actriz, motivo por el que hasta ahora no se han conocido.

La historia de amor entre el conductor de “La Cotorrisa”, de 30 años de edad, y Susana Zavaleta comenzó en 2023 cuando participaron en el programa “Divina comida”, aunque lo hicieron público a mediados de este año. La noticia generó gran alboroto debido a la diferencia de edad entre ellos y aunque no han dudado en defender su noviazgo, hay alguien a quien no han logrado convencer pese al gran amor que se han demostrado: la mamá de Ricardo Pérez.

Así lo admitió Susana Zabaleta durante una entrevista para el programa “Venga la Alegría” en la que indicó que hasta el momento no conoce a su suegra, por temor a lo que pueda ocurrir. En un reciente encuentro con los medios, la actriz, de 60 años, lo sostuvo y dijo comprender la negativa de su suegra por apoyar la relación que tiene con el comediante ya que ella pensaría lo mismo si eso ocurriera con su hijo, Matías.

Mamá de Ricardo Pérez no apoya su relación con Susana Zabaleta por la diferencia de edad. Foto: IG @ricardomedijo

“Ay, ya, ya no quiero hablar, qué flojera. No tengo nada que decir acerca de eso, es lo que es y ya, nada más, yo voy a ir a pasármela bien como yo me la paso bien y tú ten las pasas bien”, declaró la también cantante sin dar más detalles sobre la relación que tiene con su suegra.

Susana Zabaleta no permitiría que su hijo tuviera un noviazgo con una mujer mayor

La actriz de "Sexo, pudor y lágrimas" admitió que -tal y como ocurre con su suegra- ella tampoco dejaría que su hijo Matías, de 19 años de edad, tuviera comenzara un romance con una mujer mayor y bromeó al respecto asegurando que ese es el motivo por el que tampoco ha conocido a su suegra, por temor a lo que pueda pasar.

“Si se acercara una señora, la mato. Por eso es que yo no conozco a la mamá de Ricardo”, dijo en entrevista para el matutino.

Sobre las críticas que recibe en redes sociales por su relación, Zabaleta dijo hacer caso omiso y envió un mensaje en el que pide dejar de lado los prejuicios que existen al respecto: “Les dijo: ‘Ay, lo que te choca, te checa. Amiga, piensa en que alguien anda por ahí para ti, tienes un velo que no te deja ver entonces no va a llegar nunca porque es algo que alguien te metió en la cabeza de que no debe ser así”.

