AMMJE CDMX ha sido mucho más que una asociación para mí; ha sido una plataforma de transformación y empoderamiento donde juntas construimos un espacio para impulsar el liderazgo femenino, abrir caminos y demostrar que unidas podemos cambiar realidades para contribuir al crecimiento de mujeres empresarias que, día a día, rompen barreras y construyen un futuro más inclusivo y equitativo. Aquí encontré sororidad, inspiración y la firme convicción de que el papel de la mujer en los negocios y la sociedad es fundamental para el desarrollo de nuestro país.

Estos dos años como Presidenta fueron una etapa llena de aprendizajes, retos y sororidad que llevaré siempre en mi corazón. Cada foro, programa de mentoría y alianza estuvo diseñado para demostrar que las mujeres no solo lideramos, sino que transformamos nuestras comunidades y sectores económicos.

Viendo en retrospectiva, me llena de orgullo reflexionar sobre los logros alcanzados durante mi gestión y su impacto. Iniciativas como el foro “Mujeres por la Ciudad: Construyendo la Agenda Económica”, donde reunimos a los tres candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, marcan un antes y un después. En este evento, presentamos nuestra agenda 2024-2030, diseñada para empoderar a las mujeres empresarias, y hoy, Clara Brugada, como Jefa de Gobierno, se ha comprometido a impulsarla.

(Créditos: Especial)

Además, uno de los momentos más significativos para mí fue presenciar cómo, desde AMMJE, nació la idea de Unlocked AI, el primer evento en México de inteligencia artificial dirigido a PYMES. Este proyecto, único en su tipo, marcó un precedente al reunir a destacados líderes de empresas globales como Amazon, Google, Microsoft e IBM, reafirmando la capacidad transformadora de las ideas generadas desde nuestra asociación.

Me siento orgullosa de saber que AMMJE CDMX seguirá creciendo bajo la dirección de Jasive Fernández como Presidenta, una mujer sumamente capaz, visionaria y profesional, cuyo liderazgo llevará nuestra comunidad a nuevas alturas y fortalecerá el impacto transformador de nuestra asociación, dejando una huella imborrable en las mujeres empresarias. Esto de la mano de Ana de Saracho y Rosenda Ruíz como vicepresidentas y de un Consejo directivo multidisciplinario y talentoso.

(Créditos: Especial)

También, hoy asumo con entusiasmo un nuevo reto como Presidenta del Consejo Consultivo Honorario de AMMJE CDMX, un espacio creado para amplificar y fortalecer el impacto de nuestra asociación. Este consejo estará conformado por mujeres líderes a quienes admiro profundamente, como Teresa Gutiérrez, CEO de Tesla México; Martha Delgado, Presidenta de APCO para México y América Latina; María Ariza García Migoya, Directora General de BIVA; Mari Rouss Villegas, Fundadora de la Fundación MGAS y Directora de Hogan Lovells DEI; María Elena Esparza Guevara, Presidenta de OLA Violeta A.C.; y María Cristina Mieres Zimmermann, Vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social de Heraldo Media Group.

Con este cambio de liderazgo, comienza una etapa llena de retos y oportunidades. Estoy emocionada por el futuro de AMMJE CDMX y segura de que continuará transformando vidas y empresas. Me siento profundamente agradecida por la confianza y el apoyo que me brindaron durante estos dos años. Esto no es un adiós, porque mi corazón y mi compromiso siempre estarán con esta gran comunidad.

PAL