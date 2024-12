Ángela Aguilar confiesa su desprecio por el reggaeton: "las canciones de ahorita están muy mal"

Ángela Aguilar, una de las voces más prominentes de la música regional mexicana, ha generado controversia tras expresar su opinión sobre el reguetón y las tendencias actuales en la industria musical. Este es un género que ha recibido muchas críticas desde que llegaron a escena, pero mucho más cuando dominaron el mercado.

Pues en una entrevista de hace unos meses, que revivieron en redes sociales, la joven cantante confesó su desagrado por este género urbano, señalando que "las canciones de ahorita están muy mal" y destacando su preferencia por la música que considera más auténtica y con contenido significativo.

Por lo que volvió a ser tendencia luego de que sea una de las personas más criticados por la relación que mantiene con Christian Nodal y su escándalo tras su ruptura con Cazzu a principios de años, ahora ha hecho que sus fanáticos y detractores comiencen una discusión sobre sus declaraciones.

Durante la entrevista, Aguilar comentó que, aunque respeta a los artistas que han encontrado éxito por todo el mundo en el reguetón, ella no se siente identificada con el género ni con los mensajes que suenan en muchas de sus canciones. Por ello, no podríamos verla haciendo este género en fechas próximas.

“Las canciones de ahorita, están muy mal. De verdad, hasta me siento como que estoy haciendo algo mal y lo quito si me sale en Instagram. De verdad, me persigno y no porque soy persignada. Entiendo que la juventud quiere expresarse de alguna forma, pero esto no es expresión, estamos denigrando ya a las personas, a las sexualidades, a las mujeres, a los hombres”, dijo Ángela Aguilar.