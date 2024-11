Influencer se lanza contra Gala Montes por llamar "ridícula" a su mamá

Gala Montes sigue dando de qué hablar por el pleito que la mantiene distanciada de su mamá, Crista Montes, desde hace poco más de un año. Al respecto, el video de una influencer se hizo viral en TikTok por arremeter contra la actriz tras las declaraciones que hizo sobre su madre en las que la llama “ridícula” por lo que ha dicho sobre su familia y haberse presentado en la final de “La Casa de los Famosos México”.

La polémica familiar de la actriz de “El señor de los cielos” estalló en julio pasado tan sólo unos días antes de su participación en el reality show. Esto debido a la entrevista de Crista Montes a TVNotas en la que habla del conflicto con su hija tras haberla despedido como su mánager, al respecto la también cantante acusó a su mamá de extorsionarla y beneficiarse de las ganancias que obtuvo desde que inició su carrera a los seis años de edad.

Julieta Calderon, conocida como “La loba de Jalisco”, publicó un video en TikTok que se hizo viral de inmediato ya que en éste se refiere como “patético” a lo ocurrido con Gala Montes y compara su manera de expresarse con la de Adrián Marcelo, con quien la actriz sostuvo un fuerte pleito en el reality show. La influencer señaló que su hermana, Beba Montes, podría estar influyendo en el pleito madre e hija debido a los problemas que ella también tiene con su mamá.

“Si la mamá la guió a la gran carrera que tiene hoy, la mamá merecía también ser recompensada. Que se refiera hoy como una ‘vieja ridícula’ parece que está hablando de su peor enemiga. Se me hace patético, creo que no debería esperar mucho tiempo para tratar esto en terapia psicológica (…) Creo que la está cag****, Gala, tiene mucho que ver con su edad. Es una mujer muy explosiva, de reaccionar, de accionar y esto le lleva a estos temas (…) Se me hace patético por parte de Gala que siga expresándose así de su mamá, sobre todo cuando un día se va a arrepentir. Un día va a llegar el momento donde esas palabras”, dijo la influencer.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Gala Montes habló sobre el conflicto con su madre y, aunque tuvieron un reencuentro positivo en “La Casa de los Famosos México”, descartó una reconciliación. La actriz también acusó a su mamá de haberle robado dinero mientras ella estaba en el reality show, por lo que pidió a sus fans no creer del todo en lo que dice.

“Dije: ‘Chance y ya cambió’, me dio el abrazo, pero no había visto el circo que había armado. De verdad digo: ‘Pobre señora ridícula’ (…) La abracé porque tenía ganas de abrazarla y no le iba a hacer un desplante, por supuesto, pero yo entendía que yo soy team Gala y ya no vas a pasar por encima de mí y me da pena todo lo que estás viviendo, pero te lo mereces, o sea, me dio lástima”, dijo la actriz sobre el reencuentro con su mamá.