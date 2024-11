Ricardo Peralta pide a los medios de comunicación lo dejen de buscar: "dejen de pasarse mi teléfono"

El pasado 11 de noviembre se llevó a cabo la alfombra amarilla de la película “The Wicked”, la cual se llevó a cabo en un famoso recinto en la Ciudad de México en donde desfilaron estrellas de la talla de Ariana Grande, Cynthia Erivo, además de las mexicanas Danna (antes Danna Paola) y Ceci de la Cueva quienes prestan su voz para la versión en español.

Al evento, asistieron estrellas invitadas como algunos actores, actrices y también influencers, entre ellos Kunno, Jahir Sánchez y Ricardo Peralta, conocido y recordado por su participación en La Casa de los Famosos México 2, sin embargo, su paso por la alfombra amarilla ha dado mucho de qué hablar, pues, el influencer fue cruelmente abucheado, por lo que “Torpecillo”, como también es conocido, ya hizo una petición a los medios de comunicación.

Ricardo fue abucheado en un evento en la CDMX

Foto: IG @torpecillo

Ricardo Peralta hace petición especial a medios de comunicación

La tarde de este miércoles 13 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Instagram, Ricardo Peralta lanzó un comunicado de prensa en la que hace una petición muy especial a los medios de comunicación, quienes lo han estado buscando recurrentemente durante estos últimos días, esto para obtener una declaración sobre lo que vivió en la alfombra amarilla del estreno de la película “The Wicked”.

“Atención a los medios/prensa en general. Por el momento no estoy dando entrevistas a ningún medio, ni a ningún podcast”, se lee en la parte inicial del comunicado que Peralta publicó este miércoles, sin embargo, ahí no queda todo, pues, el influencer pide que lo dejen de buscar y que además no se pasen su teléfono.

“Les pido atentamente que dejen de pasarse mi teléfono o tratar de comunicarse conmigo o mi familia. Cuando esté listo, lo haré saber en mis redes sociales.” se lee en el comunicado de Torpecillo

Ricardo pide que no lo busquen.

IG @torpecillo

Por otra parte, y finalmente, el influencer agradece a todos aquellos que se han preocupado por su bienestar y que de manera desinteresada se han acercado a él para ayudarlo y apoyarlo en este momento tan delicado para él. Debido a esto es que Torpecillo agradece la comprensión para todos aquellos que lean su mensaje.

Así abuchearon a Ricardo Peralta

Ricardo Peralta fue recibido con abucheos por una multitud de fanáticos que asistieron al evento. Sin embargo, no fue solo la controversia en “La Casa de los Famosos México” lo que generó el rechazo hacia él en la premiere, sino también la ira de los seguidores de Ariana Grande y Danna Paola. Estos últimos estaban molestos por las críticas previas que el influencer había hecho sobre ambas artistas. En su canal, Peralta había cuestionado el look rubio que eligió la protagonista de Wicked y advirtió sobre los posibles “riesgos” de su peinado.

Sigue leyendo:

Katy Perry visita Venga La Alegría, las conductoras le dedican un baile y su reacción se vuelve viral: VIDEO

La vez que Ángela Aguilar le dijo a Cazzu “te quiero” y quedó registrado en Instagram