Exhiben a Gala Montes por no presentarse en "Hoy Día", la actriz presume foto en la playa

Gala Montes se volvió tendencia una vez más tras lo ocurrido en el programa "La mesa caliente" en el que detuvo en plena transmisión el video que mostrarían de su mamá, Crista, sobre el conflicto que existe entre ellas. Ante esto, la actriz mostró su molestia y decidió no presentarse en el matutino "Hoy Día", donde los conductores la exhibieron por faltar a la cita para así evitar hablar sobre el pleito en su familia.

La actriz de "El señor de los cielos" viajó a Miami, Florida, para presentarse en algunos programas de televisión y entre ellos "La mesa caliente" donde no evitó ser cuestionada sobre el conflicto que tiene con su mamá y sus recientes declaraciones con Yordi Rosado en las que asegura que le robó dinero mientras estuvo en "La Casa de los Famosos México". Sin embargo, el momento que incomodó a Montes fue aquel en el que se percató que estaban a punto de mostrarle un video de su mamá y ella de inmediato reaccionó exigiendo que no lo hicieran.

Aunque Gala Montes no ha dado declaraciones al respecto, como una muestra de su molestia habría decidido no presentarse al matutino "Hoy Día" y así lo hizo saber la conductora Penélope Menchaca, quien destacó lo ocurrido en el programa anterior y señaló que la actriz habría cancelado su asistencia.

Pese a la polémica que generó en redes sociales su ausencia en "Hoy Día", Gala Montes se mantiene activa a través de sus historias en Instagram sin dar declaraciones al respecto. Sin embargo, compartió algunas de las actividades que hizo durante el día que incluyeron ir de compras y relajarse en la playa acompañada de sus amigas, dejando de lado toda controversia.

Fanáticos no tardaron en reaccionar y defendieron a la también cantante de lo ocurrido en "La mesa caliente", usuarios destacaron que más de una ocasión Montes ha señalado lo mucho que la afecta el conflicto que sostiene con su mamá, quien también reaccionó a la entrevista con Yordi Rosa en YouTube llamando a su hija "malagradecida" por decir que la había criado "satán" y por haberla señalado de robo.

“Nada más quiero decirles que de esa entrevista todo lo acomoda a su conveniencia y no se vale. Me hace quedar mal y no se vale porque ya lo había pensado yo también, ahora que entró a la ‘La Casa de los Famosos’ y dijo que estaba educada por satán, que que poca abuela tiene de decir eso, y lo voy a decir porque yo no sé qué va a hacer con su psicóloga (…) Que malagradecida e ingrata hija eres, decir que hice un show, ojalá no te arrepientas de estar diciendo todo lo que estás diciendo”, dijo Crista Montes durante una transmisión en vivo.