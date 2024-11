Fans ignoran a Agustín Fernández para tomarse foto con Nicola Porcella | VIDEO

Agustín Fernández llegó a “La Casa de los Famosos México” como uno de los participantes favoritos, pero su actitud logró decepcionar a los fanáticos afectando su popularidad y su carrera. Como muestra de ello el incómodo momento que vivió en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde fue ignorado por una ola de fanáticas que se abrieron paso entre el modelo hasta llegar a Nicola Porcella para pedirle un autógrafo y una fotografía.

El modelo argentino era una de las grandes apuestas del reality show gracias a su amistad con Wendy Guevara y Nicola Porcella, sin embargo, su actitud lo llevó a ser uno de los más odiados del programa. Esto generó un impacto negativo en su popularidad, pues perdió una gran cantidad de seguidores que han lanzado fuertes criticas por su actitud y alianzas con otros famosos como Adrián Marcelo y Luis “Potro” Caballero.

Como muestra de lo ocurrido con su fama, Fernández vivo un incómodo momento en su llegada al aeropuerto de la capital del país en donde habría sido humillado por un grupo de fanáticas que lo ignoraron por tomarse fotos con el actor peruano. El video del momento se hizo viral de inmediato y en éste se observa la reacción del también influencer y cómo es que Porcella le mostró su apoyo cuando intentó acercarse a él al cerciorarse que lo habían dejado de lado.

En medio de las críticas y las burlas que el momento generó, algunos internautas salieron en defensa de Agustín Fernández al asegurar que momentos antes el modelo había atendido a sus fans y se había tomado fotos con algunos de ellos. Por este motivo, el clip que se hizo viral mostraría el momento en el que algunas personas se acercan a Parcella para pedirle una fotografía.

Ante la falta de proyectos y el fracaso de su participación en “La Casa de los Famosos México”, Agustín Fernández habría tomado la propuesta de Adrián Marcelo de trabajar juntos en Monterrey, Nuevo León. Y es que en una reciente entrevista el influencer regiomontano reveló que consideraba al modelo como su único amigo tras la polémica con el reality show y estaba dispuesto a apoyar su carrera.

La amistad entre los influencers no ha sido bien recibida por algunos internautas, motivo por el que Wendy Guevara fue cuestionada sobre el encuentro entre Fernández y Marcelo pese a lo que el YouTube dijo sobre ella luego del triunfo de Mario Bezares en “La Casa de los Famosos México”.

"¿Quién se va a molestar? Nosotros no. No mam**, son niñerías y pend*****. A mí me enoja la gente que dice: ‘No le hables a tal porque yo no le hablo’. Ay, no, yo saco de mi vida esa gente rápido. Una cosa es que uno no se lleve con otros, pero es distinto”, dijo la integrante de “Las Perdidas” durante una transmisión en vivo.