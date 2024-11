Alexis Ayala le dice a Cinthia Aparicio que no es el amor de su vida, "he tenido 20", y las redes estallan: "se ve que se llevan fatal" | VIDEO

El pasado 3 de noviembre Cinthia Aparicio y Alexis Ayala festejaron su primer aniversario de bodas, luego de una lujosa e icónica boda el año pasado; sin embargo, en redes sociales la pareja es tendencia por un ácido comentario del actor con el que afirmó que la también actriz no es el amor de su vida, pues a sus 59 años él ya tuvo 20 amores de su vida. Las palabras del famoso se hicieron virales y dividieron opiniones, especialmente entre aquellos fans que aseguran que a su actual esposa le dolió dicha declaración.

La pareja estuvo como invitada en el programa "¡Qué buena hora!" de Unicable donde hablaron sobre su relación y de distintos temas que les aquejan no sólo a ellos, sino en cualquier otra relación. Uno de los temas más comentados fue la diferencia de edad que existe entre ambos, ya que el villano de telenovelas le lleva 28 años a la actriz y por lo tanto, su experiencia en el amor también ha sido más grande, pero no todo el mundo estuvo de acuerdo con lo que Ayala comentó.

"Cinthia no es el amor de mi vida, de ninguna manera. He tenido 20 amores de mi vida. Chinthia lo que es, es el amor en mi vida y eso lo cambia totalmente", dijo el actor despertando la ternura de la conductora Michelle Vieth.

Sin embargo, lo que en el foro del programa fue una declaración tierna, en redes se convirtió en todo un debate, especialmente porque las cámaras captaron la reacción de su esposa al escuchar lo anterior. En el semblante de la joven actriz primero se esbozó una imagen seria, aunque al escuchar que su esposo ya tuvo 20 amores de su vida, cambió a una sorpresa que no logró ocultar.

La declaración de Alexis Ayala despertó la sorpresa en la actriz. (Foto: YouTube @unicable)

Al continuar con su punto, Alexis Ayala detalló que él y cualquier otra persona merece darse a sí misma las oportunidades que sean necesarias; por otro lado, señaló que con su punto también se otorga libertad a la contraparte -en su caso, Cinthia Aparicio-, pues "si ella cambia de decisión y dice 'ya no quiero estar conmigo', yo lo voy a aceptar", sentenció. Finalmente, agregó que si la relación entre ellos llegara a terminar, tiene la satisfacción de poder decir: "sí pude vivir una historia plena de amor y no estuve enamorado del amor".

Reacción de Cinthia Aparicio se hace viral tras declaraciones de Alexis Ayala

En medio de la conversación, Michelle Vieth interrumpió al villano de telenovelas para darle la palabra a Cinthia Aparicio, quien respondió que para ella lo más importante es el amor con admiración, pues cuando esta última no existe, el amor tampoco se hace presente. Pese a que las declaraciones de la actriz se dieron en el mismo momento, en redes se especula que lo que dijo su esposo le dolió y que esta entrevista los dejó en evidencia de que supuestamente se llevan "fatal".

"Si yo no admiro a la persona, y en este caso es a Alexis, si yo no lo admiro como hombre, como actor, como padre, hijo, entonces no tengo nada qué hacer con él. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, en las que sí, pero siempre regreso a (preguntarse) por qué estoy con él. Porque lo admiro, porque me cae bien", concluyó el tema de conversación entre todos los conductores y la pareja.

Como era de esperare, en la sección de comentarios los internautas especularon de todo tras las declaraciones de Alexis Ayala, incluso aunque una psicóloga que estuvo presente en el programa afirmó que conversaciones incómodas como esta son importantes en pareja. Tras lo anterior, los comentarios divididos no se hicieron esperar.

"Yo creo que a Cinthia le hirvió la sangre Cuando dijo que no es el amor de su vida", "se ve que se llevan fatal", "la cara de Cinthia cuando dijo que no era el amor de su vida", "es muy lógico por la diferencia de edad... Cinthia debería aceptarlo no estar criticando", "qué horror estar con ese tipo, Alexis se ve que tiene un tema con el enojo", "qué pareja tan fea, siempre se están peleando, qué desgastante ha de ser para ambos" y "ella se ve muy inmadura".

¿Se llevan mal? Fans especulan sobre el matrimonio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Durante la conversación con los conductores en la que se habló sobre si los hombres entienden de verdad a las mujeres, lo que llevó a que Alexis Ayala y Cinthia Aparicio fueran cuestionados sobre si todo el tiempo se llevan bien o si hay cosas que no se toleran. El tema coincide con la reacción de los fans de los actores, pues en la sección de comentarios intuyen que este matrimonio podría no llevarse bien; sin embargo, durante el programa la famosa de 31 años negó las especulaciones de forma contundente, pues afirmó que se llevan excelente y por eso decidieron casarse.

"La verdad nos llevamos muy bien, por algo estamos casados hoy. Nos llevamos muy bien. Obviamente nos damos nuestros agarrones, o sea, hay cosas en las que no concordamos, pero también hay cosas que aprendes a respetar del otro", dijo Cinthia Aparicio.

Sigue leyendo:

Yolanda Andrade recuerda el personaje la casi la manda hospital: VIDEO

Rey Grupero se disculpa con Ferka y no puede contener las lágrimas: "no quiero ser mal ejemplo para mi hijo"