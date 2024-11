Rey Grupero se disculpa con Ferka y no puede contener las lágrimas: "no quiero ser mal ejemplo para mi hijo"

Momentos de tensión se vivieron en Venga la Alegría Fin de Semana después de que el Rey Grupero tuvo que pedirle una disculpa pública a su compañera Ferka luego de que supuestamente se sobre pasó con ella en una dinámica en la que intentó besarla, motivo por el cual se especulaba que la producción del mañanero ya no lo quería en el programa.

Fue el pasado fin de semana durante un juego en el que tenían que comerse unos palitos de pan cuando Luis Alberto Ordaz, más conocido como Rey Grupero hizo equipo con Ferka y ahí habría aprovechado para besarla varias veces bajo el pretexto de querer ganar el juego. Después de lo ocurrido el siguiente fin de semana no se presentó en el matutino, por lo que en redes sociales comenzaron los rumores de su salida.

En el programa de ayer, los conductores informaron que Rey Grupero estaba en problemas, por lo que su permanencia en el programa colgaba de un hilo. Al final de la transmisión llegó para sincerarse sobre los comportamientos que ha tenido y aprovechó para encarar a Ferka y hablar sobre el mal entendido que lo metió en problemas.

Sin embargo, al pedirle disculpas habló con todo su corazón y dijo la verdad sobre sus sentimientos con Ferka. El conductor y comediante le confesó a sus compañeros y a la actriz que siempre le ha gustado y se le hace una chica hermosa pero al tener pareja, aseguró que él sabe poner esa distancia, pero argumentó que eso no fue pretexto para besarla.

El conductor señaló que se sintió muy mal con lo que pasó y por eso da la cara, pues aseguró que no quiere ser un mal ejemplo para su hijo, por eso le pidió perdón, pues ya no quiere ser así e involucrarse en situaciones que lo mentan en problemas. A esto, Fernanda le respondió de la mejor forma para limar asperezas y sanar su relación.

“Te lo digo con todo mi corazón, me sentí bien mal por todo lo que pasó porque yo sé que tu vienes a chambea Uno como persona quiere cotorrear, pero yo sé que hay límites y eres una mamá buchona que viene a trabajar y yo también soy un papá luchón y no quiero que mi hijo no vea un mal ejemplo y sí me duele el corazón porque estoy tratando de cambiar pero no puedo", dijo con lagrimas en los ojos.