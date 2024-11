Conductor de VLA se ausenta del programa, sus compañeros externan su preocupación: "no sabemos nada" | VIDEO

La mañana de este sábado 9 de noviembre los conductores del programa "Venga La Alegría Fin de Semana" externaron su preocupación después de que uno de sus compañeros no se presentara a la transmisión, provocando incertidumbre sobre el verdadero motivo de su decisión.

Durante los primeros minutos del programa Ferka, Jawy, Pedro Prieto y Esmeralda Ugalde, titulares del matutino, explicaron que no sabían nada de su compañero Rey Grupero, quien a lo largo de esta semana estuvo en el ojo del huracán por su posible salida de "Venga La Alegría Fin de Semana".

En este sentido la conductora de televisión, Ferka tomó la palabra para decir que a lo largo de esta semana distintos medios aseguraron que "Rey Grupero" ya no formaría parte de "Venga La Alegría Fin de Semana" por las distintas polémicas que ha protagonizado. Señaló que el influencer no se presentó a la junta de hoy, sábado 9 de noviembre.

"Se ha asegurado que Rey Grupero ya no va a ser parte de Venga La Alegría Fin de Semana. No llegó a la junta", contó Ferka.

Después de las declaraciones de Ferka, Pedro Prieto aseguró que estaban preocupados pues ellos no tenían información sobre la continuidad del "Rey Grupero" en el matutino. Señaló que esta semana no se presentó a trabajar, pero desafortunadamente no les comunicó nada.

"Estamos preocupados, nosotros no tenemos información, lo que podemos comentar es que está semana no sé presentó a las juntas, no se ha comunicado con nosotros, ni nada", contó.

Tras la declaración de sus compañeros, "Rey Grupero" apareció en las instalaciones de TV Azteca para decir que estaba molesto por las acusaciones en su contra, además les ofreció disculpas a sus compañeras. El influencer se integró a la transmisión para dar su versión de lo sucedido.

Rey Grupero se pronuncia en las redes

Horas antes de las declaraciones de los conductores de "Venga La Alegría Fin de Semana", "Rey Grupero" se hizo presente en Instagram con varios mensajes que hacen suponer que su historia como conductor del matutino llegó a su fin. El creador de contenido aseguró que "todo llega a un final".

El influencer subió este mensaje. Foto: Instagram/@reygrupero

Instantes después el influencer volvió a aparecer en Instagram para subir una historia relacionada con su continuidad en "Venga La Alegría Fin de Semana". "Rey Grupero" confesó que todo los sueños terminan, al parecer en referencia a su salida del elenco de conductores.

Este fue el mensaje que subió. Foto: Instagram/@reygrupero

Como te comentamos anteriormente esta semana Alex Kaffie aseguró que "Rey Grupero" ya no formará parte de "Venga La Alegría Fin de Semana". Al parecer el influencer formaría parte del matutino hasta el mes de diciembre, pero desde este sábado 9 de noviembre ya no se presentó. Todo indica que el creador de contenido formará parte de la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México".

