¿Habrá Hoy No Circula en Monterrey? Sheinbaum responde

Luego de que se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que este mismo año se tomarán medidas en la materia en las principales zonas metropolitanas del país una vez que la UNAM concluya estudios ambientales y de calidad del aire.

Dijo que en las zonas metropolitanas de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la Secretaría de Medio Ambiente está trabajando con la UNAM en dos áreas, una para medir los contaminantes y los tipos, y el inventario de emisiones -quien y cuánto contamina.

“Hasta que no terminen bien esos estudios, no se van a tomar medidas, mientras tanto se está haciendo la inspección en refinerías, industria, todo lo que normalmente se hace. No van a llevar mucho tiempo, tampoco, queremos que este año haya un primer resultado para que las medidas que se tomen realmente den resultado”, aseguró.

¿Habrá Hoy No Circula en Monterrey?

"Hay quien dice que por ejemplo en Monterrey hay que poner ‘el hoy no circula’, a lo mejor no sirve poner ‘el hoy no circula’ en Monterrey y afecta a las personas, por eso es muy importante pues el estudio científico y a partir de ahí tomar las medidas”, recalcó.

De la contaminación de la refinería de Cadereyta, dijo que hay muchas industrias en la zona metropolitana de Monterrey “y por eso es importante saber de dónde viene esa contaminación”. Refirió que en días pasados, la visibilidad se redujo en esa ciudad por una cuestión de polvo.

Explicó, que en el caso de Monterrey, la red de monitoreo es muy antigua, “lo que se está diseñando con la UNAM, es cómo instalar esa Red de monitoreo para saber qué contaminantes hay”. Dijo que es importante conocer el origen de la contaminación, en el caso de ser por polvo o por ozono. La presidenta agregó que en el caso de la Ciudad de México, se trabaja en coordinación con la jefa de gobierno, Clara Brugada, con el Estado de México e Hidalgo.

“Aquí (en la Ciudad de México) esta época, la época de calor, la época del inicio de la primavera, normalmente hay estas contingencias ambientales. Que por cierto, hay más contingencias ahora que antes porque el límite para declarar la contingencia es más bajo, para proteger más la salud. Entonces han ido bajando los límites de contingencia”, explicó.

UNAM prepara red de monitoreo ambiental en Monterrey

Dijo que que en esta época de calor se combinan muchos factores como las altas temperaturas que provocan más ozono.

“Pero la química atmosférica de la Ciudad es muy complicada. A lo mejor disminuyes los vehículos y de todas maneras no bajas el ozono porque viene por otras fuentes.. Y algo que impacta mucho en esta época son las quemas agrícolas y los incendios forestales que provocan pues distintos contaminantes, que es una medida distinta la que hay que tomar que no necesariamente tiene que ver con los vehículos”, argumentó.

