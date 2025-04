Con éxito concluye Feria Nayarit 2025 "Es un tesoro mi tierra" el gobernador Navarro Quintero clausura con gran evento

Llegó a su fin la Feria Nayarit 2025 tras tres semanas de desarrollarse la máxima fiesta de las y los nayaritas, concluyó superando las expectativas pero sobre todo rescatando la cultura y el arte y compartiendo con otros estados de la república en su mensaje de clausura el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero acompañado de su esposa la doctora Beatriz Estrada Martínez reconoció lo grande y bueno ocurrido en estos días.

"Había que replantarnos lo que debía hacer la feria de Nayarit. No fue fácil porque se traía una inercia en Nayarit como en muchos estados de la República, sin embargo deberíamos de hacer una pausa para mostrar un Nayarit de dos escenarios donde se pudiera expresar la cultura y el arte nayarita y otro escenario respetable también donde hubiera otro tipo de espectáculos, sin embargo en un marco de respeto en un marco en el que las familias de Nayarit se sintieran orgullosas de los cimientos que estamos construyendo entre todos para mostrar ante México y el mundo de lo que es Nayarit" dijo al inicio de su mensaje el mandatario nayarita.

Reiteró la importancia de eliminar todo aquello que no era la identidad de Nayarit y que además no propone un beneficio al crecimiento de la sociedad como era la música que hace apología del delito, ahí el mandatario nayarita volvió a agradecer a los Estados invitados que regalaron parte de su cultura a través del folklore fue Oaxaca Chiapas Tamaulipas y Veracruz.

El gobernador habló de la importancia de mantener la identidad de la entidad. FOTO: Adonaí Durán.

El gobernador reconoce la prohibición de los corridos tumbados

"Hacer a un lado los corridos que no expresan nada positivo y construyen violencia que debemos de cerrarla y por otro lado el hecho de no vernos en ninguna manera engolosinados por aspectos que representan una expresión de una cultura que no es la propia de Nayarit que son las peleas de gallos las tuvimos que hacer a un lado, y por el otro agradecer a los estados que los hermanan como lo fue Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas"

Navarro Quintero destacó que gracias a las expresiones presentadas, Nayarit podrá hacerlo para decirle a México y al mundo lo que es nuestro estado y su riqueza a través de las etnias Wixaricas, Mexicas, Odam y Nayeri.

"Y teníamos que encontrar al igual que otros estados particularmente el de Oaxaca como la guelaguetza nuestra representación cultural de nuestras etnias Wixaricas, Mexicas, Odam y Nayeri que representa nuestra riqueza y para lo cual el día de hoy han dado ya muestras de lo que vamos a hacer porque hasta el último trimestre del año habremos de presentar a ustedes la expresión de lo que es la cultura de nayarita para que se presente en cualquier escenario del mundo y digan esto es Nayarit y estamos orgullosos por nuestra tierra".

El gobernador reconoció la importancia de evitar los corridos tumbados. FOTO: Adonaí Durán.

La Feria de Nayarit cambió para siempre en 2025

El gobernador reconoció cada una de las actividades que le dieron esencia y sentido a esta edición 2025:

"Gracias a los miles de nayaritas e hicieron con su presencia el renacer, el reinventarnos, reconstruirnos y relanzarnos, el volver a nuestras raíces a través del fomento y difusión de nuestras tradiciones, gastronomía usos y costumbres de nuestra cultura a través de esta feria 2025. 'Nayarit es un tesoro mi tierra' es la belleza que tenemos que dar es el camino que tenemos que seguir es el sendero que nos dirige y es la luna que concentra nuestra riqueza vayamos adelante nada más hay un Nayarit y entre todos formamos ese grandioso Nayarit enhorabuena y nos vemos en la edición del 2026".

La feria tuvo una duración de 3 semanas, donde artistas de regional mexicano, pop, cultura, folclor y arte de otros estados se presentaron, un museo interactivo, Pabellón de ciencia y tecnología ,exposición ganadera y presentación de productos nayaritas. Después de 3 años esta edición rompió las expectativas de todas y todos los nayaritas.