Joaquin Phoenix se queja con Lady Gaga por el final de Joker 2 en plena presentación: "El final pudo ser mejor"

El Joker 2: folie à deux es una de las películas que más se esperaba desde el estreno de la primera entrega, que en 2019 se convirtió en la película de clasificación R con mayor recaudación y es que tras los problemas de DC Comics con su universo unido, decidieron hacer películas separadas del proyecto del entonces director de la división, Zack Snyder.

Ahora tras conseguir el éxito de 2019 y que Joaquin Phoenix se llevará el Oscar a mejor actor principal por su papel como el incomprendido y complicado Joker, se lanzó la segunda parte que desde sus anunció comenzó con polémica, pues además de que sería un musical se uniría como coprotagonista Lady Gaga.

Quién ganó el Oscar por mejor canción original en 2018 gracias a la película de Star is Born donde junto a Bradley Cooper fueron una de las parejas más queridas de ese año, por lo que tal parece que Todd Phillips, director y guionista de ambas entregas decidió intentar replicar el increíble éxito en esta nueva película.

Sin embargo, tras el estreno de esta secuela, las críticas comenzaron a hacerse virales, pues la gente comenzó a quejarse sobre lo ocurrido con los personajes que conocimos en 2019, cuando inspirándose de las películas de Scorsese, Todd Phillips rindió un homenaje a “Taxi Driver” y “King of Comedy”.

Fue en el pasado mes de septiembre cuando se hizo un evento en Venecia para presentar el nuevo filme de Joker 2; sin embargo, hubo un momento en el que se dice que los protagonistas tuvieron una discusión sobre lo que sucedió en el filme, pues como sabrás si ya la viste no dejó muy felices el final de la película a los fans.

"Ha sido horrible", le dice Phoenix a una perpleja Lady Gaga en plenos aplausos. En el video se ve cómo le responde, responde: "Jaja. No digas eso". El actor le asegura que "No no, realmente lo creo". "¿Eso crees?", dice Gaga en shock. "Sí, claro que sí". "Pero… ¿por qué?, ¿de qué estás hablando?". "El final pudo haber sido distinto", continua Phoenix. "No. ¡Me encantó!", replica gaga.”