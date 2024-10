Emily Cinnamon, hija del Canelo Álvarez, ahora presume un mapache enjaulado y se revive la polémica en redes | VIDEO

La hija de Saúl Canelo Álvarez, Emily Cinnamon, se ha robado todos los reflectores este fin de semana luego de compartir en sus redes sociales que tiene un cachorro de león como mascota; lo anterior desató la polémica en redes sociales por quienes critican la decisión de la joven, además porque aseguran que no está permitido legalmente tener especies como estas como animales domesticados; sin embargo, el tema de conversación en redes sociales no ha parado tras los últimos posteos de la modelo en Instagram.

Pues este sábado 12 de octubre Emily Álvarez celebró su cumpleaños número 19 en compañía de su novio, el cantante de regional mexicano Jaziel Avilez, y el festejo fue presumido en redes sociales. Cabe destacar que no fue la celebración de la hija del Canelo no fue lo único que llamó la atención de los internautas, sino también que al dejar ver una muestra de la casa en la que vive también dejó al descubierto que el cachorro de león que ha presumido en más de una ocasión no es el único animal exótico que tiene, pues ahora dejó ver un mapache enjaulado en medio de un enorme espectáculo con mariachis en la sala de su hogar.

A través de sus historias de Instagram Jaziel Avilez compartió en video cómo festejó el cumpleaños de su novia con mariachis en la sala de su casa y al menos dos arreglos florares, pero mientras el grupo interpretaba "Sabes una cosa" de Luis Miguel, el cantante dejó ver algunos de los detalles de la lujosa casa y ahí lo que más llamó la atención fue que justo debajo de las escaleras se observaba una jaula de metal en la que permanecía un mapache. Hasta el momento esta es la única imagen que se ha compartido del mamífero, pero al ocurrir a días de su más reciente polémica se revivieron las críticas; por su parte, la joven no ha respondido a las críticas.

El mapache se observa al fondo.(Foto: IG @jazielavilezoficial)

En medio de críticas por tener un león y un mapache, Emily Cinnamon celebra su cumpleaños 19

La hija de Saúl Canelo Álvarez, Emily Cinnamon, nació el 12 de octubre de 2005 y este fin de semana celebró su cumpleaños número 19 en compañía de su pareja, el cantante Jaziel Avilez, quien desde sus historias de Instagram compartió cómo vivieron el tierno momento con mariachi en vivo, música romántica, flores y mucho amor. En un video que él compartió en redes se escucha al grupo cantar "Sabes una cosa", mientras que la pareja se presume muy enamorada y sonriente.

En otro de los clips que ya son tendencia en redes se ve al cantante sosteniendo un enorme arreglo de flores y a la puerta de la casa de su novia para cantarle las mañanitas; en otras de las imágenes difundidas en redes se ve a la pareja muy enamorada e intercambiando abrazos y besos.

Por su parte, Emily cinnamon también reapareció en redes con una nueva sesión de fotos para festejar su cumpleaños; para la ocasión optó por un vestido negro lencero y unos guantes de transparencias. A este look elegante y juvenil agregó el mensaje: 2365 días más grande", una publicación que rápidamente superó los miles de me gustas en redes, así como mensajes de felicitación.

Así le dio la bienvenida a loas 19 años. (Foto: IG @emilyc.alvarez)

