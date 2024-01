Raúl Araiza revela si tuvo o no un romance con Anette Cuburu y defiende a Andrea Legarreta

Luego de las fuertes declaraciones que hizo hace algunos días Anette Cuburu en contra de Andrea Legarreta, en donde la señala directamente de tener una relación extramarital, además de ser una mala compañera de trabajo y de haber sido quien divulgó el rumor que entre ella y Raúl Araiza existía un romance.

Debido a lo anterior es que es el conductor y actor Raúl Araiza fue cuestionado si es que en realidad hubo o no un romance entre él y Anette Cuburu, tal y como se ha mencionado en diversas ocasiones, así mismo “El Negro”, como le dicen de cariño mostró su total apoyo a amiga Andrea Legarreta.

¿Cómo comenzó su rivalidad?

Foto: Programa Hoy

A su salida de Televisa y a bordo de su camioneta, Raúl Araiza platicó brevemente con los medios de comunicación que ya lo esperaban para cuestionarlo sobre la polémica en la que se ha visto involucrado indirectamente.

Y es que desde hace varios años se rumoreó que el ahora conductor del programa Hoy sostenía un romance fuera del matrimonio con Anette Cuburu, por lo que ahora él mismo habla sobre el tema.

“(¿Hubo relación con Anette?),No, no, no ella siempre ha sido una mujer muy guapa, una mujer con clase, una mujer entera y obviamente no ha habido nada…”, aseguró Araiza