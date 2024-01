Excolaborador de Hoy revela cómo era la relación de Anette Cuburu y Raúl "El Negro" Araiza

Después de que Andrea Legarreta por fin contestara a los ataques de Anette Cuburu, quien la acusa de haber tenido una relación extramarital con ejecutivo de su empresa, un excolaborador de Hoy habló de la polémica entre las dos conductoras, y hasta dio a conocer cómo era la relación entre la ahora presentadora de Telemundo y Raúl "El Negro" Araiza, con quien se le vinculó sentimentalmente.

Este lunes 8 de enero, en De Primera Mano, Lalo Carrillo habló de su experiencia trabajando en el matutino de Televisa, junto a Andrea y Anette. El presentador y periodista de espectáculos indicó que él recuerda que las conductoras se llevaban bien, sin embargo, los rumores de que Legarreta había esparcido las especulaciones de la presunta relación entre Cuburu y Araiza, llegaron tras su salida del programa.

Sobre estos rumores, Carrillo indicó que surgieron debido a las giras que tenían por toda la República Mexicana, sin embargo, el periodista aseguró que nunca vio un trato especial o diferente entre Anette Cuburu y Raúl "El Negro" Araiza, por lo que señaló que él no puede aseverar que entre ellos hubo un romance, tal como se ha especulado desde hace algunos años.

"Este momento se da cuando nosotros hacíamos las famosas giras por toda la república. Justamente en esas giras se crea un grupo que se llamaba "Los Tornillos", que eran todos los hombres que se iban de fiesta, pero muy separado de las mujeres. Yo no recuerdo que coincidieran o que diera pie a eso. Yo no recuerdo que hubiera una relación o un affaire entre Anette y El Negro", destacó el conductor del programa De Primera Mano.

Revela los problemas que Anette Cuburu tenía en Hoy

Cuburu, de 48 años, también mencionó que la productora Carmen Armendáriz fue mala persona con ella, por lo que Lalo Carrillo también habló al respecto. El presentador indicó que en efecto la productora del entonces matutino le llamó muchas veces la atención a Anette, no obstante, siempre fue en privado y por cuestiones de trabajo.

"Yo sí recuerdo que los encontronazos con Carmen eran a nivel privado en su camerino, por cuestiones de trabajo, hasta donde yo recuerdo. De correcciones, de cosas. Pero no era una única ocasión, era continuamente, cuando ella se iba al camerino a decirle de manera privada, porque después en una junto nos decía 'no me pareció esto, no me pareció el otro', pero no la exhibía", sentenció.