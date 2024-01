Thalía confirma en redes tiene disgeusia: ¿qué es esta extraña enfermedad?

Thalía causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que dio a conocer que fue diagnosticada con una extraña enfermedad llamada disgeusia, por lo que pidió ayuda a sus fans, además, reveló como es que se ha modificado su vida a raíz de este poco común padecimiento, el cual, había mantenido en secreto debido a que tenía la esperanza de que desapareciera.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Thalía realizó la publicación en cuestión, la cual, consistió en un breve video en el que señaló que la habían diagnosticado con disgeusia y explicó que dicha enfermedad se trata de una alteración en el sentido del gusto que provoca que todo el tiempo perciba un desagradable sabor salado o metálico.

Durante su video, Thalía señaló que percibe estos desagradables sabores prácticamente todo el tiempo, a excepción de cuando come, no obstante, en cuanto culmina regresa el malestar, el cual, señaló combate tomando agua de limón o líquidos que contengan vinagre.

“Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disgeusia ¿qué? Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal, 24/7 y no puedo dejar de sentirlo ¿qué hago? De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, es tomar cosas como con vinagre, es tomar cosas con mucha sal, pero es raro porque el olfato está perfecto, puedo oler todo, cuando como todo me sabe, pero después de que dejo de comer tengo este sabor constante en la boca 24/7”, expresó Thalía.

Thalía preocupó a sus fans con su revelación. Foto: IG: thalia

Para culminar su video, Thalía señaló que comenzó a experimentar este problema desde hace unos cuantos meses, sin embargo, detalló que prefirió no hacerlo público debido a que tenía la esperanza de que el malestar desapareciera, sin embargo, esto no ocurrió y tas haber recibido su diagnóstico le pidió ayuda a sus fans que estén atravesando por esta misma situación para que se forme una comunidad y puedan sobrellevar dicho padecimiento de la mejor manera.

“Esto me empezó a finales del año pasado, no les había dicho nada porque pensé que se iba a terminar, pero no, sigue igual, dicen que pueden ser meses o tal vez años, no, no, no, así yo no juego, díganme aquí si tienen disgeusia, dime porque quiero entender más”, finalizó Thalía.

Thalía no detalló cuál es el tratamento que deberá seguir. Foto: IG: thalia

¿Qué es la disgeusia, la enfermedad que tiene Thalía?

De acuerdo con información difundida por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), la disgeusia es un trastorno del gusto que da la sensación de tener un intenso sabor saldo, rancio o metálico en la boda y según refieren, esta condición suele presentarse con mayor frecuencia entre mujeres mayores y de mediana edad.

Asimismo, se indica que este trastorno del gusto regularmente se desarrolla después de una lesión o enfermedad, como infecciones respiratorias o en el oído medio, además la radioterapia para el cáncer de cabeza o cuello también se asocia a esta enfermedad, así como la exposición a ciertos productos químicos, cirugías de oído, nariz, garganta o la extracción del tercer molar, además, la mala higiene bucal también podría originar la disgeusia.

Cabe mencionar que, la disgeusia puede ser temporal o permanente, sin embargo, se debe acudir con un otorrinolaringólogo para que sea él quien determine cuál es el mejor tratamiento a seguir pues en cada caso este padecimiento puede tener distintos comportamientos o puede ser detonado por distintas causas.