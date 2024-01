Gaby Spanic se burla de las cirugías de Thalia y Marlene Favela: “Es envidia”

Gaby Spanic acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que durante un encuentro que sostuvo con distintos medios de comunicación se lanzó contra Thalía y Marlene Favela por ocultar sus cirugías estéticas y de paso aprovechó para destacar el extraordinario estado físico en el que se encuentra, el cual, aseguró, provoca envidia en más de una, por lo que sus palabras dieron mucho de qué hablar.

Como se dijo antes, estas declaraciones de Gaby Spanic fueron vertidas durante un encuentro que sostuvo con la prensa con motivo del estreno de “Vivir de amor”, la nueva producción televisiva en la que participa, no obstante, lo que llamó de los reporteros fue el extraordinario estado físico en el que se encuentra y la venezolana reconoció que sí perdió peso y hasta confesó cuáles son sus secretos para tener si estilizada silueta.

“Sí he adelgazado, dejé la carne, dejé las proteínas, estoy lacto-ovo-vegetariana, hago ayuno 18-20 horas al día, estoy yendo por lo menos cuatro o cinco veces al gimnasio a la semana y me ha ayudado muchísimo”, comentó Gaby Spanic.

Gaby Spanic se burla de Thalía y Marlene Favela

En otro momento de la entrevista, Gaby Spanic fue cuestionada de forma directa si se había sometido a alguna cirugía estética recientemente y fue aquí donde sacó a colación los nombres de Thalía y Marlene Favela pues se burló del hecho de que oculten sus “arreglitos” y fue aquí donde aprovechó para decir que en su caso no tuvo la necesidad de aumentarse nada, pues confesó que se redujo el tamaño de sus glúteos.

“Mi amor, no fui con el médico de Thalía con el que supuestamente se quitó las costillas, tampoco fui con el médico de Marlene Favela que se hizo todo en Colombia ¡Ay, se me salió!, pero no he ido con esos médicos de muchas, todas nos hacemos cosas, pero no dicen nada, pero yo me quité nalga, para que se mueran de la envidia, porque hay muchas que se ponen. Yo me quité nalga, porque, después de dar a luz, como hacemos la mayoría de actrices, nos hacemos una lipo y de verdad me crecieron muchos las nalgas, las mías son naturales, estas las pagué en mi Venezuela”, expresó Gaby Spanic.

Gaby Spanic tiene 50 años de edad y se conserva en un estado físico impecable. Foto: IG: gabyspanictv

Para finalizar, Gaby Spanic señaló que considera que tiene un físico espectacular a sus 50 años de edad y reconoció ser sumamente vanidosa, además, sorprendió al confesar que la envidia que genera es su principal motivación para seguir cuidándose.

“A mí me encanta verme en el espejo bella, sí soy muy vanidosa, me encanta verme en el espejo y sentirme a gusto, sentirme bien, a veces estoy muy cansada y no quiero ir al gimnasio y yo ‘le voy a dar’ porque a mi edad siento que me veo muy bien, entonces eso hay que opacarlo, sacarle lo peor de todo, eso es envidia, yo no me dejo, yo me cuido”, finalizó Gaby Spanic.