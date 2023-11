Pablo Montero se defiende tras acusaciones de Gaby Spanic por abuso sexual: "me hubiera denunciado"

Después de que Gaby Spanic acusara públicamente a Pablo Montero de presunto abuso sexual, el cantante dio la cara y se defendió en contra de los señalamientos que hizo la actriz en las últimas horas. El intérprete de regional mexicano negó que haya tocado a la que fue su compañera durante un reality show, pues aseguró que no sucedieron las cosas que la protagonista de melodramas contó.

Tras darse a conocer el presunto abuso que sufrió la actriz, de 49 años, dentro de un programa de televisión, los programas de espectáculos buscaron a Pablo Montero para que rindiera sus primeras declaraciones al respecto. A pesar de que el artista se mantuvo al margen, tuvo comunicación con el programa "Siéntese quién pueda", al cual le envió unos mensajes de audio negando los señalamientos en su contra.

Sigue leyendo:

Pablo Montero: 4 escándalos que han marcado la carrera del apuesto actor y cantante

Erik Rubín y Pablo Montero están en medio de la polémica y aún así unirán sus talentos en este proyecto

Pablo Montero niega las acusaciones de Gaby Spanic Foto: Archivo

Pablo Montero niega las acusaciones de abuso sexual a Gaby Spanic

El intérprete de "Piquito de Oro" no quiso hacer una llamada en vivo al programa estadounidense, pero envió unos audios en los que explicó que no deseaba hablar de las acusaciones de Gabriela Spanic debido a que no quería estar en una polémica como esta. “Lo que pasa es que no quiero darle importancia a lo que no es. Si fuera, lo aclaro, pero con el mensaje que te mandé yo creo que está más que claro”. mencionó en su primer mensaje.

“No quiero hablar de algo que no sucedió”, destacó en un segunda grabación que fue transmitida durante la emisión. De esta forma, Montero negó las acusaciones de la protagonista de "La Usurpadora", quien durante el último capítulo de "Secretos de Villanas", dio a conocer que el cantante la tocó de forma indebida cuando se encontraban encerrados en una casa participando un popular reality show.

Pablo Montero se defiende de las acusaciones de Gaby Spanic por abuso sexual

Finalmente, durante la conversación con uno de los conductores, el cantante argumentó que de haberse aprovechado de su excompañera en el programa, la producción hubiera tomado medidas en contra de él: “Oye, si hubiera pasado eso, así como te lo puse en el mensaje ¿no? Me sacan o probablemente sacan a la persona que hizo algo así… Si fuera cierto, pues hubiera denunciado”, declaró Pablo Montero.

En tanto, Gaby Spanic mencionó a medios de comunicación que no procedió legalmente contra Pablo Montero porque considera que no le darían justicia. La actriz también explicó que en aquel momento el cantante de rancheras le pidió disculpas en televisión, pero que lo "protegieron", y que por esa motivo no habló más respecto de su presunto abuso sexual.