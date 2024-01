Silvia Pinal se encuentra delicada de salud, asegura Gustavo Adolfo Infante

Silvia Pinal estaría delicada de salud, así lo reportó el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien dio a conocer cómo se encuentra la actriz a unas semanas que salió del hospital. La nueva información ha preocupado a sus fanáticos y a los miembros del espectáculo, quienes están muy pendiente de la estrella de cine y televisión.

En diciembre del año pasado, Silvia Pinal ingresó al hospital debido a una fuerte neumonía, sin embargo, después de más de 10 días al cuidado de los médicos, la diva del Cine de Oro volvió a su casa con sus familiares. Hasta hace unos días, se había reportado que la artista se encontraba bien, no obstante, el nuevo reporte del periodista de espectáculos enciende las alertas.

Silvia Pinal comenzó el año con problemas de salud Foto: Cuartoscuro

¿Cuál es el estado de salud de Silvia Pinal hoy?

Al dar el reporte de la muerte de Tina Galindo, quien fue muy cercana a Silvia Pinal al grado de ser su albacea, Gustavo Adolfo Infante destacó la relación que tenían, y también aprovechó el momento para dar a conocer que la primera actriz se encontraba muy delicada de salud tras salir del hospital el pasado 31 de diciembre del 2023.

El comunicador indicó que la protagonista de "Viridiana" se encuentra postrada en una cama la mayoría del tiempo, siendo imposibilitada para tener movilidad y valerse por sí misma. Es por este motivo que le han comenzado a salir llagas en el cuerpo, por lo que advirtió que hay que tener cuidado con este problema, pues otras personalidades han agravado su condición tras presentar laceraciones.

Silvia Pinal se queda sin albacea tras la muerte de Tina Galindo

En tanto, el periodista no fue el único que habló sobre el estado de salud de Doña Silvia Pinal, también María Elena Galindo, hermana de la fallecida productora, destacó que la actriz, de 92 años, está delicada de salud. Durante el encuentro de con la prensa en el funeral, expresó que no le quería dar la noticia de la muerte de su gran amiga y albacea.

“No le he avisado porque ella está muy delicada y a mí no me gusta (que la expongan). Ellas se querían muchísimo, Tina era la albacea de Doña Silvia, yo sé que a Silvia no le puedo decir ahorita”, destacó María Elena, quien agregó “a lo mejor se lo comentan, pero ya es otra cosa, ya no la ve (en el funeral)”.