Yalitza Aparicio da importante mensaje sobre el cine al recibir reconocimiento en República Dominicana

Yalitza Aparicio sigue sumando éxitos en su carrera como actriz y activista, esta vez recibió un reconocimiento durante el Festival de Cine Global Dominicano (FCGLD) el pasado 26 de enero. En su discurso y diversas entrevistas, la mexicana aprovechó para enviar un poderoso mensaje sobre la importancia de la diversidad en el séptimo arte.

Yalitza Aparicio recibe reconocimiento

Aparicio fue la primera mujer indígena en ser nominada al Oscar por su papel en la cinta “Roma” del director Alfonso Cuarón, lo que le abrió con éxito las puertas en la industria y más tarde fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para los pueblos indígenas.

Sigue leyendo:

Yalitza Aparicio recibirá un reconocimiento en festival de cine en República Dominicana

Paulina Villareal de The Warning es elegida como la mejor baterista de rock de 2024, ¡orgullo nacional!

Yalitza Aparicio recibe reconocimiento en el Festival de Cine Global Dominicano. Foto: IG @yalitzaapariciomtz

Esta vez fue reconocida “por su activismo en la preservación de las lenguas indígenas, su gran trabajo a favor de los derechos humanos su lucha para erradicar la violencia contra la mujer” en el festival de cine realizado en Santo Domingo, República Dominicana. La actriz Kate del Castillo también recibió un reconocimiento por su trayectoria en cine y televisión.

Importante mensaje de Yalitza Aparicio

En su discurso, retomado por la agencia EFE, la actriz dedicó su reconocimiento a “a cada una de las personas que nunca creímos que esto era posible y hoy nos damos cuenta que sí”. Además, destacó la importancia de la diversidad en la industria y aseguró que se están “trazando” los caminos para ello “y cada uno estamos formando parte de esto”.

“La diversidad en el cine no está muy representada, aún nos encontramos limitados en esa parte. Muchos compañeros actores me dicen: ‘Me siguen encasillando, me siguen ofreciendo el mismo personaje en diferentes proyectos’ (…) Estamos trabajando para salir del encasillamiento, para poder decir a la gente subliminalmente que puede tener muchos roles en la vida, que no estás limitado a algo por tu apariencia física”, dijo en entrevista para el medio.