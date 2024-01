Paulina Villareal de The Warning es elegida como la mejor baterista de rock de 2024, ¡orgullo nacional!

Paulina Villareal, baterista de la banda mexicana The Warning, se alzó con el premio a la mejor baterista de rock durante el año 2024, debido no solo al impecable trabajo que hace dentro del estudio y todos los años que ha macheteado para llegar aquí, también por el arduo trabajo que ha hecho junto a sus hermanas para llevar la música a todo el mundo.

"Paulina, baterista de la banda de rock mexicana The Warning, tuvo un gran año junto a sus hermanas, presentándose en los VMA, apoyando a Muse y Guns N' Roses en sus respectivas giras, y encabezando los carteles en su país de origen y más".

El concurso fue una votación que organizó Drumeo para que la gente fanática de las percusiones, del rock y otros géneros, escogieran a sus héroes del año, aquellos y aquellas percusionistas que hicieron del 2023 algo bastante divertido, lleno de poder, energía y mucha rabia, pero apasionante.

¿Qué es Drumeo?

Drumero es una página de internet donde puedes aprender a tocar la batería de forma independiente, y solamente necesitar pagar el servicio y tener un dispositivo donde verla. Cuenta con toda clase de recursos para que te acomodes a un aprendizaje detallado, con una gran comunidad. Hay maestros que te ayudarán de manera personalizada, clases en video, más de 600 mil canciones para practicar y sus respectivos ejercicios.

¿Quiénes son The Warning?

Las hermanas Villareal son oriundas de Nuevo León, México. Se hicieron famosas gracias a un video que grabaron sus papás, donde están tocando "Enter Sandman" de Metallica desde la sala de su casa. Eran apenas unas niñas que despertaban ternura y no salvajismo como hoy en día. Ese video llegó hasta los oídos de la propia banda, se hizo viral con millones de reproducciones e inmediatamente se convirtieron en la atracción del momento.

Desde entonces fueron invitadas a numerosos programas de televisión, entre ellos con Ellen DeGeneres, quien les otorgó una beca para estudiar en la mejor escuela de música de los Estados Unidos, Berkley, en Boston, y a su regreso a México, se convirtieron en las mejores rocanroleras nacionales del momento, llegando a trascender fronteras.

Daniela en la guitarra, Alejandra en el bajo y Paulina en la batería se estrenaron en el 2015 con un EP de 6 canciones titulado "Escape The Mind". Su primer disco se tituló XXI Century Blood, y dejó un montón de expectativas entre la crítica, pero también entre los fanáticos. Se comenzó a conocer su poder.

Ahora ya llevan dos discos más y un EP. Han estado en festivales como Mother OF All Rock Festival, Vive Latino, Hell and Heaven e internacionalmente en Rock al Parque de Colombia, sin olvidar las giras que hacen cada año por los Estados Unidos, llenando muchos y bastos lugares de leyenda.