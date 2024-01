Palacio de los Deportes: los 5 conciertos en la CDMX que prometen ser inolvidables este 2024

El Palacio de los Deportes ha tenido la presencia de artistas de excelente calidad que disfrutan adentrarse en tierras aztecas por la pasión y entusiasmo que desbordan las audiencias mexicanas. Este año el inmueble está repleto de eventos que prometen dar la experiencia de sus vidas a los amantes de la música, por lo que será importante verificar las fechas y disponibilidad de boletos para no perderte la oportunidad de ver a alguno de estos talentos.

La disponibilidad de entradas de estos conciertos varía dependiendo de la fecha, por lo que realizar las compras con antelación será lo más recomendable en caso de que tengas tus horarios apretados.

LP repite hazaña en la CDMX

LP ama oír escuchar a su público entonar sus himnos durante sus conciertos, y prueba de ello es que regresa constantemente a México, donde arrasa con la venta de boletos y tiene seguidores de todas las edades. Para su North American Tour, LP tiene planeado visitar Monterrey, Guadalajara, Mérida y la Ciudad de México, en donde se presentará en el Palacio de los Deportes a partir de las 20:00 horas. Durante esta serie de conciertos estrenará las actuaciones en vivo de su nuevo álbum, "Love Lines", al cual ha descrito como “centelleos entre mundos de tristeza y felicidad”.

LP cantará sus más recientes canciones en el North American Tour

FOTO: Especial

Cuándo: 10 de febrero.

Precio: 756 mxn - 3 mil 37 mxn.

Blink-182 se reencuentra con sus fans mexicanos

Blink 182 cuenta con un repertorio musical digno de admirarse, ya que iniciaron su carrera en 1992, y han seguido activos durante varios años para continuar con el lanzamiento de sus discos. En el más reciente, One More Time, se disfrutó del regreso de Tom DeLonge, y tuvo éxitos como "Anthem Part 3", "Blink Wave" y "OTHER SIDE".

Cuándo: 2, 3 5 y 6 de abril.

Precio: 816 mxn - 3 mil 216 mxn.

Madonna rememora los viejos tiempos con "The Celebration Tour"

La reina del pop continúa activa y vigente después de todos estos años y su dominio en la venta de boletos es el claro ejemplo de que los artistas icónicos nunca se olvidan. Para abril, "Material Girl" piensa rememorar los viejos tiempos junto a su público, por lo que será importante verificar la disponibilidad de sus shows, ya que usualmente suelen acabarse en cuestión de unos pocos días.

Madonna marcó un hito en la música de la década de los años 80 y 90, cuando emergieron éxitos como "Ray of Light", "Like a Virgin", "Human Nature" y "Music". Sin embargo, su legado no concluyó tan pronto, ya que continuaron sus éxitos con la llegada del nuevo milenio, colocándose entre los pilares en la historia de la música.

Madonna celebrará sus 40 años de trayectoria con "The Celebration Tour"

FOTO: Especial

Cuándo: 20, 23, 24 y 26 de abril.

Precio: mil 20 mxn - 11 mil 600 mxn.

Cruz Cafuné hará cabecear a los capitalinos con sus barras

El rapero español lanzó recientemente "Me Muevo con Dios", un proyecto en el que indaga sobre sus creencias y dolencias en compañía de ritmos urbanos y colaboraciones de Quevedo, Kris Flyz, Miky Woodz, Con un house que mezcla influencias de hip-hop, Cafuné ofrece un álbum íntimo y digno de presentarse en reconocidos históricos como los es el Palacio de los Deportes.

Cruz Cafuné llega a la CDMX

FOTO: Especial

Mon Laferte estrenará sus éxitos en vivo

Mon Laferte estrenó su canción "Amantes Suicidas" el 22 de enero, en la que canta sobre las complejidades de un amor que no logra prosperar, por lo que los "Monlovers" tienen la excusa perfecta para adquirir sus boletos para el concierto que la chilena tiene agendado este marzo. El Autopoiética Tour también planea visitar a Mérida, Buenos Aires, Viña del Mar, Lima, Bogotá y San José.

Autopoiética Tour iniciará el 24 de febrero en Puebla

FOTO: Especial

Cuando: 21 de marzo.

Precio: 548 mxn - 2 mil 440.

EDG