Foro Sol: 3 conciertos en la CDMX que no te puedes perder este 2024

Si eres un amante de la música vivir en la Ciudad de México será una experiencia de ensueño, pues siempre hay conciertos y eventos a los cuales ir para cantar a todo pulmón tus canciones favoritas y atestiguar espectáculos de primer nivel por parte de artistas únicos.

El Foro Sol es el recinto ideal para estos eventos y este 2024 tiene un catálogo repleto de shows que prometen dar cátedra, por lo que te recomendamos verificar las fechas cuanto antes para no quedarte sin boleto.

Metallica regresa a conquistar el Foro Sol

La agrupación que entona himnos inolvidables del thrash metal se reunirá en la capital mexicana para recordarle a sus fanáticos por qué tenían (o tienen) su cuarto repleto de posters de Metallica. Para esta ocasión, tocarán por primera vez éxitos de su álbum "72 seasons", cuyas críticas dejaron un buen sabor de boca entre sus fanáticos y los expertos, por lo que podrán disfrutar de "Shadows Follow" y "You Must Burn" en vivo.

Su primera visita a México se remonta a 1993, en donde realizaron 5 shows seguidos en el Palacio de los Deportes, y en 2012 realizaron la hazaña de programas ocho fechas.



FOTO: Especial

Cuándo: 20, 22, 27 y 29 de septiembre

Precio del boleto: 2 mil 300 mxn - 4 mil 400 mxn

Iron Maiden reúne a los fans de Heavy Metal en la CDMX

Iron Maiden vuelve a tierras aztecas con su gira mundial The Future Past en la que reunirán a los fanáticos del heavy metal en el Foro Sol a finales de este 2024. No es la primera vez que la banda británica llega a la CDMX, pues en 2019 llegó al Palacio de los Deportes en la época del Día de Muertos. En 2013, los fans recuerdan con claridad cuando utilizaron sombreros charros mientras entonaban sus más grandes éxitos.

Cuándo: 20 de noviembre.

Precio del boleto: 730 mxn - 2 mil 900 mxn



FOTO: Especial

Twice arranca su tercera gira mundial



FOTO: Especial

La banda de K-Pop interpretará éxitos como "The Feels" y "Cry for Me" en el Foro Sol el 2 y 3 de febrero por su tour "Ready to be", su tercera gira mundial de su carrera, la cual tiene programada 43 shows en Asia, Norteamérica, Europa y Oceanía. El 24 de marzo añadieron 6 fechas más en Australia y Norteamérica después de que los boletos se terminaran, y después de su concierto en Tokio, se agregaron 2 fechas más.

Cuándo: 2 y 3 de febrero.

Precio del boleto: 600 mxn - 6 mil 156 mxn.