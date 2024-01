TWICE anuncia cambios para sus conciertos en el Foro Sol, este es el nuevo horario

Ya inició la cuenta regresiva para el regreso de TWICE a México; sin embargo, habrá algunos cambios para sus conciertos en el Foro Sol. El ONCE está muy al pendiente de las actualizaciones sobre la presencia de las cantantes en tierra azteca, pues estos son unos de sus shows más grandes que han dado en el país y en América Latina.

Las intérpretes de "The Feels" se presentarán en el recinto de la Ciudad de México este 2 y 3 de febrero como parte de su tour "Ready To Be". La banda de k-pop agotó las entradas de las dos fechas, por lo que se espera que se espera que el show sea todo un éxito, además de que, se presume, será la primera vez que presenten su canción "I Got You".

Estos son los cambios para el concierto de TWICE en el Foro Sol

De acuerdo a información disponible en la página de Ticketmaster, los dos conciertos de TWICE en el Foro Sol tuvieron cambios de horario. Los shows estaban programados para las 21:00 horas, en ambos días, no obstante, los dos iniciaran a las 19:30 horas ( es decir 7:30 pm), por lo que los fans deberán salir con tiempo para llegar a tiempo.

Según portales, el ONCE, nombre que recibe el fandom, recibirá un correo por parte de la boletera en el que les anunciarán oficialmente el cambio de horario. Hasta el momento, se desconoce los motivos por los cuales se decidió modificar la entrada al reciento, sin embargo, los seguidores del grupo femenino de K-pop tienen que estar al pendiente de cualquier actualización.

En la página se observa que el show ya está programada para las 7:30 pm Foto: Ticketmaster

¿Cuántas veces se ha presentado TWICE en México?

Esta es la segunda vez que TWICE visita México, pues en 2019 llegó por primera vez con su gira "Twicelights" al Palacio de los Deportes. No obstante, ahora se presentará en Foro Sol, uno de los lugares más grandes del país, en el cual también han llegado sus compañeras en la industria BLACKPINK.