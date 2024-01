Yeri Mua rompe su relación laboral con Dani Flow y cancela su participación en todos los conciertos del reggaetonero

Se ha confirmado la cancelación de la participación de Yeri Mua en los conciertos de Dani Flow. Instagram/@yerimua

Desde hace varias semanas el nombre de Dani Flow se ha convertido en tendencia debido a una serie de declaraciones que lo sumieron en una controversia y es que estas lamentables opiniones han manchado la reputación del reggaetonero emergente, quien ha sufrido las consecuencias debido a su postura ante temas sensibles. Y más allá de las críticas hechas por usuarios en las distintas redes sociales, algunos de sus colegas han preferido alejarse de él para evitar ser asociados con su forma de pensar, un ejemplo de ello es Yeri Mua, quien decidió cancelar su participación en los conciertos de Dani Flow de forma definitiva.

Yeri Mua cancela su participación en conciertos de Dani Flow

Hace unos meses, cuando Dani Flow se encontraba en la cúspide de su carrera, Yeri Mua anunció con entusiasmo que sería la artista que abriría sus conciertos en varias ciudades de México. Esta noticia generó gran expectación entre los seguidores de ambos artistas, ya que esto habría la puerta a una posible colaboración entre los cantantes, pero después de las delcaraciones que terminaron por "cancelar" al cantante, varios usuarios cuestionaron la postura que tomaría la "Bratz jarocha".

La cantante confirmó que no participará en los conciertos de Dani Flow.

Fotografía: Instagram/@yerimua/@daniflowmx

Fueron muchos usuarios quienes cuestionaron la colaboración de Yeri Mua con Dani Flow, por lo que la influencer dejó claro que solo consideraría trabajar con él si se disculpaba sinceramente, algo que no sucedió. Es así como las especulaciones sobre la presentación de Yeri comenzaron y aunque no se había visto una postura clara por parte de los organizadores del evento, hace algunas horas Ticketmaster comunicó a los compradores de entradas que Yeri Mua ya no formará parte de los conciertos de Dani Flow.

En medio de la caída vertiginosa de la fama de Dani Flow en las últimas semanas, también se ha revelado que sus conciertos están experimentando un fracaso en cuanto a la venta de boletos y a pesar de que su música era una de las más escuchadas en el país hace algunas semanas, su popularidad se ha visto afectada considerablemente desde la controversia desatada por sus declaraciones, perdiendo la popularidad que había acumulado desde el lanzamiento de "Reggaeton Champagne" en colaboración con Bellakath.

La noticia fue confirmada por una fan que había comprado boletos para el evento.

Fotografía: TikTok/@tiomaurg1

Fan afirma que Yeri Mua no será "telonera" de Dani Flow