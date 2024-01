Dani Flow defiende a Rix tras estar en la cárcel y critica a Nath Campos por denunciarlo: "se agarran del feminismo"

El cantante Dani Flow se convirtió en el foco de las críticas este fin de semana, luego de que en redes sociales se revivió una vieja entrevista en la que se posicionó a favor del youtuber Rix, quien en el 2021 fue acusado por Nath Campos de abuso sexual, un delito del que meses más tarde el influencer se declaró culpable. Ahora, los dichos del "rey del morbo" se han hecho virales y usuarios piden su cancelación, así como dejar de apoyar su música en pleno auge de su carrera.

Dani Flow afirma que "fue una pendeja**" que Rix terminara en la cárcel tras denuncia de Nath Campos

Un video de Charlygalleta que fue subido a YouTube hace más de un año se volvió tendencia este fin de semana, en la grabación el youtuber entrevistó a Dani Flow y aunque su música era el centro de atención, la plática llevó a que el cantante diera polémicas declaraciones por las que hoy piden que sea cancelado. Durante la charla, el entrevistador le preguntó cómo vivió el caso de Rix, quien fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de abuso sexual, aunque más tarde pagó una fianza con la que obtuvo su libertad.

"Una pendeda** y eso que me caga Rix como personaje, o sea, era de los que se salía a molestar a la gente. Yo decía 'este pende** qué pedo' y sigo pensando, pero sí fue una pendeja** por lo que lo metieron a la cárcel", dijo a Charlygalleta.

Al ser cuestionado sobre si esa era su postura sobre el caso que incluye a Nath Campos o si sólo se refería a cómo trató toda la comunidad de YouTube a Rix, el intérprete de "Martillazo", añadió que a todo lo anterior. Asimismo, dijo que si él hubiera estado en sus zapatos "me hubiera dado mucho coraje". Durante la entrevista, el cantante también se lanzó contra la influencer y yuotuber que lo acusó de abuso sexual.

"La morra esa no vale ver** la morra esa. Eso qué, o sea, hay fotos de la morra con ese güey después de que pasó eso según en el Azteca. Me cagan esas morras, esas y las que salen a rayar sus pendeja*** en la calle; las dos, esas ni rucas se deberían de llamar", agregó Dani Flow.

Al final aclaró que alzar la voz no está mal. (Foto: IG @daniflow)

Después de lo anterior, el cantante de "Reggaeton Champagne" agregó que todo esto no es culpa del feminismo en sí, sino de "las morras que se agarran del feminismo para su put* locura; esas morras necesitan atención". Por otro lado, explicó que él no ha pasado por experiencias como estas y que no tiene ningún acercamiento a las feministas.

"La verdad me da coraje, siento que es una mancha social. Espero ser el suficiente papá para mi hija para que nunca, nunca, nunca esté cerca de esos movimientos", dijo.

A pesar de sus declaraciones, Dani Flow contó que no tiene problema con el feminismo o con las marchas, pero sí con que "salgan y hagan un desm*dre". Finalmente, regresó la plática al caso de Rix y Nath Campos, para recordar que el youtuber pasó varios meses en la cárcel y tras ser iluminado por un "rayo" aclaró que no está mal que las mujeres alcen la voz.

Así lo critican en redes. (Foto: Captura de pantalla X)

"Alzar la voz no está mal, perdón, me cayó un rayo del cielo. Alzar la voz no está mal ni manifestarse no está mal, pero pues tampoco te voy a decir si lo otro está mal o no, pero me caen gordas", concluyó.

Tunden en redes a Dani Flow por sus comentarios contra Nath Campos

Si bien la publicación del video de hace un año se llenó de comentarios felicitando a Dani Flow por "hablar con la verdad", este fin de semana fue duramente criticado en redes sociales por algunos usuarios. En las distintas opiniones se lanzaron contra el cantante y otros piden su cancelación, además que mucha de la molestia vino por la revictimización de la que fue víctima Nath Campos con estas declaraciones.