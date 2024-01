Aleks Syntek reaparece y le manda un contundente mensaje a Dani Flow: VIDEO

Lo que nadie esperaba sucedió, Aleks Syntek halagó al reguetonero Dani Flow, esto después de que ambos tuvieran una intensa rivalidad en redes sociales debido a que es un género que ha criticado el cantautor, de 54 años. El cantante de pop le envió un mensaje al intérprete de "Martillazo", quien se mostró desconcertado por la acción de su compañero del medio artístico.

Hace un par de días, El Escorpión Dorado liberó su entrevista con Dani Flow, quien es uno de los máximos exponentes del reguetón mexicano. Durante la conversación hablaron de su carrera y su despunte en las listas de popularidad, pero también de algunas de sus polémicas, como por ejemplo, sus críticas a Aleks Syntek, quien es uno de los detractores del genero.

Aleks Syntek le manda un mensaje a Dani Flow

Durante la conversación, El Escorpión sorprendió al "Rey del Morbo" con un mensaje que le había enviado Aleks Syntek. En el video, el intérprete de "Duele el amor" señaló que le parece que Dani es "un tipo con mucho ingenio y muy talentoso", sin embargo, destacó que sus capacidades en la música serían buenas si escribiera pop.

"Un saludo ahí para Dani Flow de mi parte. Es un tipo con mucho ingenio y muy talentoso, y que haciendo música pop sana estaría exitosísimo seguramente. Le mando un abrazo. Él sabe que no tengo nada en contra de él. Y que cada quien sus Barbies. Está bien padriuris su música y bien chiquibomba", fue el mensaje que le dio Syntek al cantante de reguetón.

Así reaccionó Dani Flow al saludo de Aleks Syntek

Dani Flow no se esperaba ese mensaje por parte de el intérprete de pop, pues anteriormente había hecho algunos comentarios en su contra. El reguetonero destacó que le gustaría tener una colaboración con Aleks Syntek, a quien invitó a su estudio de grabación, y destacó que haría una canción "bonita" junto al ex integrante de "Chiquilladas".

"Te invito papi (Aleks Syntek) vamos a hacer un verg*zo. De hu*vos. Armamos una colaboración, a la gente le gusta mucho. Me pongo a hacer música bonita", mencionó Dani Flow para invitar a Aleks Syntek a unir sus talentos en un sencillo, sin embargo, no dio a conocer si sería un tema de pop o reguetón, este último un género que no le gusta al músico, de 54 años.