Dani Flow: filtran la exorbitante cantidad que “El Rey del Morbo” cobra por cada concierto

Debido a que la popularidad de Dani Flow ha incrementado de forma considerable en los últimos meses, el interés por saber más sobre su vida privada y profesional también ha ido en aumento y uno de los temas que más inquietud ha generado entre sus fans es el de saber cuánto dinero cobra por cada concierto que ofrece.

Actualmente Dani Flow es uno de los máximos exponentes del Reggaetón en México y su popularidad explotó gracias a temas como “Las que no tienen papás” y “Reggaetón Champagne”, canción que lanzó en colaboración con Bellakath y que lo ha llevado a realizar presentaciones por todo lo largo y ancho de la República mexicana. No obstante, el también rapero y compositor no es ningún improvisado pues ya tiene poco más de una década enfocado en su carrera musical por lo que actualmente se encuentra cosechando los frutos de varios años de trabajo.

Sigue leyendo:

'El Rey del Morbo': Así se veía Dani Flow antes de ser el reggaetonero mexicano más viral | VIDEO

¿Qué es el poliamor, la relación que tiene Dani Flow con su esposa y novia?

Dani Flow es uno de los reggaetoneros más solicitados del momento en todo México. Foto: IG: daniflowmx

¿Cuánto cobra Dani Flow por cada concierto que ofrece?

Como se mencionó antes, Dani Flow es uno de los reggaetoneros más solicitados del momento, por lo que los empresarios pertenecientes a la industria del espectáculo están dispuestos a pagar fuertes cantidades de dinero para poder tener al intérprete de “Qué rollito primavera” en sus eventos, los cuales, siempre lucen abarrotados pues actualmente es uno de los artistas con más convocatoria de toda la escena del reggaetón en México, lo cual, resulta un negocio redondo para ambas partes.

Dani Flow es todo un fenómeno en plataformas digitales. Foto: IG: daniflowmx

Es importante señalar que, hasta el momento, Dani Flow no ha hecho públicas de manera oficial las tarifas que maneja para sus conciertos pues según se sabe estas pueden variar dependiendo el lugar, el tipo de show de acompañamiento que lleve, si es un festival o un concierto en algún centro nocturno o por muchas otras cuestiones más, no obstante, distintos medios especializados aseguran que el también rapero nacido en Irapuato cobra en promedio 195 mil pesos por presentación, lo cual, es una cifra más que aceptable y que le permite mantener su excéntrico estilo de vida.

¿Quién es Dani Flow, el reggaetonero del momento?

El nombre real de Dani Flow es Daniel Balladares, es originario de Irapuato, Guanajuato, donde nació el 15 de enero de 1996, actualmente tiene 27 años de edad y es conocido en el ambiente artístico como “El Rey del Morbo” debido a las peculiares letras de sus canciones, las cuales, son catalogadas como “grotescas” y “vulgares” por un gran sector de la industria, sin embargo, esto no ha impedido que se haya hecho de una buena base de seguidores.

Dani Flow lleva un excéntrico estilo de vida. Foto: IG: daniflowmx

Como se mencionó antes, la carrera de Dani Flow comenzó hace aproximadamente diez años cuando comenzó a grabar sus primeras canciones, las cuales, él mismo componía, no obstante, fue en el free style donde comenzó a ganar popularidad pues tenía un peculiar estilo para rimar que le valió ganarse el título de “El MC más gracioso”.

En 2019 se alejó de las batallas para dedicarse completamente al reggaetón, género donde pese a todas las críticas logró crear un estilo propio que lo catapultó a la fama.