¿Bellakath lanza fuerte indirecta a Yeri Mua?: “no van a poder hacer la voz intentando copiarme”

Sin duda alguna, Bellakath es una de las cantantes más populares del momento, pese a no tener tantos años en la industria musical, sus canciones en los últimos años se han convertido en las favoritas de los mexicanos, pese a las polémicas de sus letras, la representante del reggaetón mexa se encuentra en los primeros lugares de popularidad en las listas de reproducción de aplicaciones de streaming y redes sociales.

Como era de esperar, Bellakath no es la única que ha incursionado en el reggaetón nacional, debido a lo anterior es que en una reciente transmisión en redes sociales “La gata de la Agrícola Oriental”, en donde lanzó una dura indirecta a una mujer que al igual que ella incursionó en el reggaetón mexa pero que la ha tachado de querer copiar su voz, por lo que usuarios de redes han especulado si este mensaje va dirigido a Yeri Mua o a otra famosa.

La cantante tiene 5 años en la música urbana

Como lo mencionamos anteriormente, fue durante una transmisión en vivo que Bellakath se dejó ir con todo a una de sus colegas pues sin decir nombres, la cantante aseguró que le estaba copiando en todo, incluso aseguró que trató de copiar su voz

“O sea un día van a caer porque toda la verdad se sabe y entonces un día que les toque cantar en vivo no van a poder hacer la voz de pe$& que hacen intentando copiarme”, dijo Bellakath

Ante esto, las especulaciones no se hicieron esperan y aseguran en redes sociales que sus declaraciones podrían ir dirigidas a Yeri Mua quien recientemente se lanzó como cantante de reggaetón, sin embargo, se sabe que la jarocha y “La Gata de la Agrícola Oriental” tienen una gran relación.

Debido a lo anterior es que, tras hacerse viral las declaraciones de Bellakath, sus seguidores aseguraron que lo que la cantante dijo no iba dirigido a la jarocha sino a otra joven quien al igual que la intérprete de “Reggaetón champagne” fue parte de un reality show.

Bellakath ha triunfado en grandes escenarios como el Flow Fest

Se trata de Ana Cisneros quien al igual que Bellakath se lanzó como cantante del género urbano, pues en comentarios, aseguran que Ana quiere copiar en todo a la egresada de la UNAM.

Al parecer Bellakath está muy indignada pues considera que por sacar una sola canción de urbano no pueden ser consideradas como reggaetoneras por lo que pide que ya dejen de copiar.

“Es que neta, ¿ya cualquiera que haga una canción ya es reggaetonera para ustedes?, si es así que poca madre pero no la neta no, no copien”