¿Qué es el poliamor, la relación que tiene Dani Flow con su esposa y novia?

Durante los últimos años, mucho se ha escuchado hablar de las nuevas relaciones personales, entre ellos el término poliamor ha tomado gran fuerza, pues algunos famosos como el cantante Dani Flow ha compartido que él lo practica.

Cabe señalar que el poliamor es un tipo de relación consensuada en donde se establecen múltiples vínculos amorosas entre una pareja, es decir, puede haber tres o más personas en una relación, en la cual además de interacciones íntimas existe amor, tal y como lo vive el también llamado “Rey del morbo”.

Sigue leyendo:

Dani Flow, la sensación del reggaetón mexa, revela si tiene miedo que a su hija le dediquen sus propias canciones

Antes de triunfar en el Flow Fest, este reguetonero era “neni”y hacía entregas en el Metro

Foto: IG @daniflowmx

El reggaetonero dejó claro que su relación con su esposa y novia es algo normal

Muchos fanáticos del famoso intérprete de música urbana quedaron confundidos luego que Dani compartió algunas fotografías en donde aparece besándose con una mujer que no es su esposa, por lo que comenzaron a cuestionar si es que el intérprete había dejado expuesta una infidelidad a la madre de su hija.

Ante esto, en una publicación en sus redes sociales, Dani Flow dejó claro que no le fue infiel ni a su esposa ni a su novia, pues él tiene una relación poliamorosa, misma que está consensuada por los tres integrantes de ésta.

Foto: IG @daniflowmx

Así dejó claro que no hubo ninguna infidelidad

Recientemente, en una entrevista el intérprete de temas como “Reggaetón champagne”, “Las que no tienen papá”, “Martillazo”, entre otras más reveló con detalle cómo fue que su esposa aceptó involucrarse en una relación poliamorosa.

Aunque para “El Rey del morbo”, el poliamor es algo muy normal, durante la plática con el “Gusgri” en su podcast éste le pidió a Dani Flow que explicara un poco, cómo llegó a tomar la decisión de tener este tipo de relación y es que todo nació como una inquietud al ver que su esposa pasaba tanto tiempo sola.

“Llegó un momento en donde ya estoy saliendo de mi casa y mi esposa se queda sola y ella me empieza a demostrar inconscientemente que no está cómoda con esa vida. Yo no espero que los problemas avancen, sino que trato de arreglarlo rápido”, comenzó a explicar Dany

Foto: IG @daniflowmx

Siempre que puede está con su novia y esposa

Fue entonces que el cantante de urbano, comenzó a pensar en la posibilidad de integrar a una tercera persona en su vida, para que los tres pudieran hacerse compañía, y fue así como seleccionó a la que actualmente es su novia para que se pudiera sumar a ellos.

Pese a que encontraron a “la indicada”, la esposa de Dani Flow no cedió tan fácilmente, por lo que tuvieron que hacer de todo para que el poliamor funcionara entre ellos.

Al inicio comenzaron a salir entre los tres, pero se dieron cuenta que el poliamor no es tan sencillo como pareciera, por lo que incluso decidieron pedir ayuda de expertos, pues asistieron al psicólogo para que les ayudara a dejar claras sus inquietudes.

“Fuimos al psicólogo y me dice en esa cita ‘¿Entre ellas se gustan? Tú y la chava se gustan, pero en conjunto nadie está siendo feliz’. Y entonces dije ‘no me está saliendo la vuelta, está saliendo peor de lo que yo pensaba’ que era que a mi esposa la sentía yo sola”, dijo Dany Flow.

Foto: IG @daniflowmx

Fueron con psicólogos para aclarar sus inquietudes

Luego de darse cuenta que aunque tenía la inquietud del poliamor, no estaba dispuesto a perder a su esposa, por lo que tomó la decisión de no insistir más respecto al tema, por lo que el cantante pensaría en darle otra solución, pero todo cambiaría al otro día.

“Y al día siguiente mi esposa me dice que quiere hablar conmigo, me dice ‘lo quiero intentar’. Y me dijo que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces desde ahí venimos remando los tres en contra de la normalidad”, finalizó respecto a ese tema Dani Flow