Dani Flow, la sensación del reggaetón mexa, revela si tiene miedo que a su hija le dediquen sus propias canciones

Sin duda alguna, la música este 2023 ha dado un gran giro, pues aunque muchos aseguran que este año el regional mexicano ha conquistado las listas de popularidad a nivel mundial, los artistas urbanos y sobre todo los mexicanos han marcado una fuerte tendencia, convirtiéndose en los favoritos en redes sociales.

Y es que hablar de reggaetón mexa, es mencionar artistas como Yeri Mua, El Malilla, Bellakath, Eme Mala Fe y Dani Flow, entre muchos otros más, quienes han brillado en escenarios como el Flow Fest, pese a esto, han recibido muchas críticas por lo explícito de sus letras, debido a esto, “El Rey del Morbo” reveló si le preocupan que su hija sea criticada o que le dediquen las canciones que ahora se han convertido en un éxito.

Foto: IG @daniflowmx

También es conocido como "El Rey del Morbo"

Si alguien a dado de qué hablar en los últimos meses de este 2023 es Daniel Valladares, nombre real de “Dani Flow”, quien es originario de Irapuato, Guanajuato, pues el joven de tan solo 20 años de edad ha logrado captar la atención de propios y extraños con lo explícito de sus canciones.

Y es que en las canciones del reggaetonero se habla explícitamente sobre el sexo, por lo que en una reciente entrevista Dani Flow fue cuestionado si es que no tiene miedo a que su hija sea criticada por sus creaciones musicales a lo que el cantante aseguró que eso lo tiene sin cuidado.

Foto: IG @daniflowmx

Dani siempre busca estar cerca de su pequeña hija

“No, me vale v%$&/ wey, pena me daría no darle la vida que le estoy dando a mi hija”, dijo al inicio de su declaración