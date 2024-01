Dani Flow reacciona a su posible cancelación tras defender a Rix: "quiero mejorar como persona"

Este fin de semana el famoso cantante de reguetón, Dani Flow se convirtió en tendencia en redes sociales después de que se viralizara una entrevista en la que habló sobre la acusación a Rix por abuso sexual por parte de la creadora de contenido, Nath Campos.

En la plática, realizada hace varios años, el intérprete de "Martillazo" se posicionó a favor de Rix a pesar de que meses después se declaró culpable por las acusaciones en su contra. Los comentarios del intérprete no pasaron desapercibidos para nadie y a los pocos minutos los internautas exigieron su cancelación.

Después de que sus declaraciones se viralizaran y generaran polémica en redes sociales, Dani Flow, uno de los artistas más escuchados desde finales de 2023, compartió una grabación en la que habló de su nueva controversia y posible cancelación.

En este sentido el cantante de "Reguetón champagne" dijo que cada persona puede tener su punto de vista sobre un hecho como el de Rix y Nath Campo. Desde su perspectiva cree que no se le puede juzgar a Rix por los delitos que lo colocaron en el ojo del huracán.

Por otra parte Dani Flow confesó que después de que el video se volviera viral le quisieron poner en contra al movimiento feminista. El reguetonero reiteró que apoya la causa, pero desafortunadamente la grabación no tiene todo el contexto, aunque reconoció que se equivocó en la manera de hablar sobre este tema.

"Me quieren echar encima al movimiento feminista, pero siempre lo he visto como algo positivo. No está todo el contexto. La situación es que no me expresé de la manera correcta. Quiero mejorar como persona", apuntó.