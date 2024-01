Yeri Mua habla de Danna Paola: "a mi sí me gusta la música bellaca, cochina, puerca"

Luego que hace unas semanas, Danna Paola hiciera fuertes declaraciones en contra de las letras actuales del reggaetón mexicano, Yeri Mua, una de las exponentes de este género musical más populares del momento, fue cuestionada por sus fanáticos sobre lo que la protagonista de “Elite” dijo en su momento.

Ante esto, Yeri Mua no dudó en comentar su punto de vista, sin embargo, dejó claro que a nadie se le puede obligar a que les guste cierto tipo de música, aún así reconoció la gran trayectoria de Danna Paola.

Yeri habló de lo que dijo Danna Paola sobre el reggaetón.

Como lo comentamos anteriormente, la ahora cantante veracruzana fue cuestionada en una de sus transmisiones de redes sociales sobre lo que dijo Danna Paola acerca de las letras del reggaetón mexicano.

Ante esto, Yeri dejó claro que Danna es una de las artistas que más respeta, pues pocos han logrado tener una carrera de más de 20 años y seguir vigentes.

Yeri dejó claro su respeto por Danna Paola.

Además la ex reina del carnaval de Veracruz, dijo que no estaba muy segura que las declaraciones de Danna hayan ido en contra del reggaetón, sino más bien de lo que dijo Dani Flow.

“Danna paola es una artista que yo respeto muchísimo, y creo que se refería más al tema de Dani Flow, no creo que se haya referido a mi, pero igual ella es una artista con 20 años de trayectoria o más…”, comenzó a decir Yeri Mua

Finalmente la experta en maquillaje, expresó que cada quien ve de manera diferente la música en cuanto a sus gustos musicales, además reveló que tiene mucho que ver la preparación.

“...las personas que han hecho un esfuerzo de estar donde están, obviamente, osea ella estudió a lo que se dedica los demás en su mayoría no y ella percibe el arte de la música a su manera y tiene su opiniones ¿sabes?, osea a mi si me gusta la música bellaca, cochina, puerca asquerosa, me encanta…”, dijo Yeri Mua