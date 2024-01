Yeri Mua defiende a los reguetoneros mexicanos tras críticas de Danna Paola

Después de que Danna Paola se lanzara contra los reguetoneros mexicanos por considerar que sus canciones denigran a las mujeres, una de las artistas en salir en defensa de sus compañeros fue Yeri Mua, quien en el último año ha incursionado en el género urbano. La influencer utilizó sus redes sociales para mencionar a aquellos que considera unos buenos compañeros de trabajo y amigos.

Recientemente, Danna Paola mencionó que no está a favor de que el reguetón mexicano esté replicando discursos misóginos y machistas. Sus palabras provocaron diferentes reacciones en redes sociales, por lo que hasta exponentes del género han llegado a hablar al respecto, una de ellas fue Yeri Mua, quien en su cuenta de X (antes Twitter) hizo una lista de los hombres que la han apoyado en su carrera.

Sin meterse en polémicas o mencionar a Danna Paola, "La Bratz Jarocha" se limitó a decir a los artistas urbanos que ella consideran que han sido buenas personas. "Nada como reguetoneros mexicanos respetuosos con las mujeres, fuera de cámaras y que no las atacan ni buscan compararlas, Malilla eres grande", colocó en la publicación la influencer al mencionar el intérprete de "Tiki"

"Uzielito mix un duroooo y un amooor me ha apoyado tantooo", destacó también Yeri Mua, quien también trabajó con el DJ mexicano, que es considerado uno de los que impulsado a la industria en México.

"Todos los chicos Fullbrand (nuestras diferencias jamás tuvieron nada que ver) y de estos niños he aprendido tanto y mi primer éxito se los debo totalmente", indicó la jarocha, quien recordó que a pesar de que ya no esté trabajando junto a ellos, les tiene aprecio por hacerla despuntar su carrera.

"Y me faltan fotitos x ahí con más colegas, no todos los regetoneros mexas se comportan como idiotas con las mujeres y a mi me han apoyado muchísimo se vienen cozassss", sentenció Yeri Mua, quien también ya había mencionado que no quería trabajar con artistas que hicieran comentarios que denigraran a las mujeres.