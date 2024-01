Danna Paola se lanza en contra del reguetón mexicano por denigrar a las mujeres: "ya no está chistoso"

Recientemente, el reggaetonero Dani Flow se ha convertido en tendencia, pues se ha exigido que lo cancelen y junto con él su polémica música, esto debido a que el cantante acudió a un podcast en donde cuestionó el actuar de Nath Campos al haber denunciado a Rix por abuso sexual, además que criticó a las mujeres feministas y al movimiento.

Debido a estas controversiales declaraciones, la cantante Danna Paola fue cuestionada al respecto, por lo que la ex estrella infantil de Televisa, no dudó en dar su opinión y también aseguró que el reggaetón mexicano ya está traspasando la línea del respeto hacia las mujeres, algo que considera no es chistoso.

Sigue Leyendo:

Danna Paola se va de vacaciones con su novio Alex Hoyer: 3 fotos que muestran que son la pareja del momento

Estas famosas se casarán este 2024, así lo predijo Mhoni Vidente

Danna Paola no está de acuerdo con las letras del reggaetón mexicano

Foto: IG @dannapaola

Danna Paola se va contra el reggaetón mexicano

La intérprete de temas como “Oye Pablo”, “XT4S1S”, “Sodio”, “Tenemos que hablar”, entre otras más fue abordada por diversos reporteros a su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX, en donde platicaron con la guapa cantante de diversos temas.

Sin embargo, era inevitable cuestionar a la cantante sobre el tema que se encuentra en tendencia y es la cancelación a Dani Flow por sus declaraciones además de las polémicas letras que tanto él como otros exponentes del reggaetón mexicano han puesto de moda, ante esto, Danna Paola se refirió como que ya se está denigrando demasiado a la mujer, situación que ya no resulta chistoso.

"Más el reggaetón mexicano, últimamente están sucediendo cosas como muy intensas con ciertas letras pasadas… ya no está chistoso; que al final yo no voy a decir que si ‘sí este artista’, porque yo no soy nadie para decir ‘esto está bien, esto está mal’, pero sí creo que hay límites en escribir una canción y denigrar a una mujer", dijo Danna Paola a los reporteros

Y es que, de acuerdo con la también actriz es preocupante que existan este tipo de canciones pues vivimos en un país muy machista por lo que pide que no se promueva ese tipo de mensajes ya que a ella no le gusta saber que se insulta a ninguna mujer.

Danna Paola habla sobre Dani Flow

Durante la entrevista, la cantante también fue cuestionada respecto a las recientes declaraciones que Dani Flow hizo sobre el feminismo, ante esto, aunque Danna aseguró que no quería inmiscuirse en a polémica, aseguró que es un gran artista, sin embargo, no está de acuerdo en lo que dijo.

"Brother, con todo respeto, vienes de una mujer, tienes mamá. Al final hay que entender la responsabilidad que tenemos como artistas además de obviamente entretener, porque la música nos hace conectar, mi música es solamente para conectar con mis fans, que sientan lo mismo que yo", afirmó Danna.

Foto: IG @dannapaola

Finalmente, Danna pide que se deje de denigrar a las mujeres y que ellos como artistas tienen esa responsabilidad de dar un buen mensaje, tal y como ella lo hace con su música.