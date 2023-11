Yeri Mua da importante mensaje a sus fans tras su pelea con Fullbrand, ¿ya no se presentará en el Flow Fest?

Yeri Mua sigue con su exitosa carrera en la música, sin embargo, actualmente tiene un problema debido a que tuvo una disputa con Fullbrand Music, el colectivo con el que estaba colaborando para sus canciones. Ante este problema muchos fanáticos de la veracruzana se preguntan si se presentará en el Flow Fest 2023 tal y como estaba planeado, es por esa razón que la "Bratz Jarocha" tomó su cuenta de Instagram para mandar un aviso.

Esta semana se destapó que Yeri se separó de sus amigos cantantes después de que estos firmaran con la disquera Warner Music, mientras que estos dejaron fuera del proyecto a la intérprete de "Chupón", por lo que muchos lo consideraron una traición para la joven, ya que los fans argumentaron que fue la influencer quien los hizo conocidos debido a su colaboración. En su momento, la estrella de internet se mostró comprensiva ante la situación, no obstante, aseguró que no sabía que pasaría con sus shows.

Yeri Mua se separó de Fullbrand IG @yerimua

¿Yeri Mua estará en el Flow Fest 2023 sin Fullbrand?

Una de las presentaciones más importantes que tiene programadas es la de este 25 de noviembre en el Flow Fest 2023, el evento de reguetón más importante, el cual se realiza el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ante la incertidumbre de sus miles de fans por conocer si asistirá al festival de música urbana, Yeri Mua tomó su cuenta de Instagram y por medio de sus historias mandó un importante aviso.

La ahora cantante confirmó que estará este sábado en el escenario, y como ya había pactado estará cantando junto a los integrantes de Fullbrand Music a pesar de que ya no vaya a colaborar con ellos próximamente. La influencer interpretará sus éxitos "Chupón" y "Con to'" en escenario Dembow Vickys a la 01:00 am, asimismo, acompañará Uzielito Mix y otros artistas urbanos, por lo que sus fans esperan que revele otra canción.

Yeri Mua se presenta en el Flow Fest IG @yerimua

¿Yeri Mua ya no trabajará con Fullbrand?

Según lo que informó Yeri Mua en uno de sus lives, por el momento continuará con las presentaciones pactadas y estará junto a Fullbrand, ya que también tiene otras canciones con ellos que aún no se han lanzado. De acuerdo a la "Bratz Jarocha", aún tiene una buena relación con varios de los integrantes del colectivo, por lo que pidió a sus fans no mandar "hate" a ninguno de los miembros.