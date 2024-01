¿Yeri Mua irá de gira con Dani Flow tras cancelación en redes? Esto respondió la 'Bratz Jarocha'

Ni un año le duró la viralidad a Dani Flow después de que se diera a conocer un podcast en el que se pronuncia contra el movimiento feminista y hace comentarios misóginos contra Nath Campos argumentando una falsedad en la denuncia por violación que la influencer hizo contra Rix y que llevó a una condena por abuso sexual al creador de contenido.

Dani Flow defiende a Rix tras estar en la cárcel y critica a Nath Campos por denunciarlo: "se agarran del feminismo"

Dani Flow parecía ser la nueva promesa del 'reggaeton mexa', una oleada de artistas jóvenes que están tomando por asalto el género urbano, consolidándose como los nuevos reyes del estilo musical en México. Sin embargo, la fama y el cariño del público paracen haberle durado muy poco al originario de León, Guanajuato por culpa de sus declaraciones misóginas.

Dani Flow cancelado por misógino y machista

En medio de la tormenta de odio que 'El Rey del Morbo' está recibiendo, los fans de Yeri Mua le piden que abandone la gira que tenía planeada junto al reggeatonero. Recordemos que cuando el cantante dio a conocer su gira por varias ciudades del país, la 'Bratz Jarocha' fue anunciada como la telonera de sus conciertos.

Dany Flow sube al escenario a su hija y su esposa, momento enternece a sus fans

A través de sus redes sociales, Yeri Mua dio a entender que cancela su colaboración con el reggaetonero La influencer originaria de Veracruz reaccionó al escándalo de Dani Flow, aunque no lo menciona directamente.

"Aquí lo dejaré claro: si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra literal hacia la mujer, NO SALDRÁ JAMÁS LA CANCIÓN NI HABRÁ NINGUNA PARTICIPACIÓN, es OBVIO. La pregunta aki es x q me funan a mi ????"