Dani Flow se disculpa, dice que es “profundamente ignorante” en temas de feminismo

Dani Flow se convirtió en blanco de críticas en redes sociales tras los comentarios que hizo contra del feminismo y el caso de la influencer Nath Campos, quien en 2021 acusó al youtuber Rix de abuso sexual. Esta vez el cantante de reggaetó compartió un comunicado en el que pide disculpas y asegura ser “profundamente ignorante” en el tema, por lo que se compromete a investigar más

Dani Flow pide disculpas

A través de sus redes sociales el intérprete de "Martillazo" emitió un comunicado en el que pide disculpas por los comentarios que hizo contra el movimiento feminista; además, se compromete a informarse más sobre el tema del que se dijo "profundamente ignorante". Todo luego de un en vivo en su cuenta de Instagram donde sostiene dicha opinión y pese a las críticas recibidas en redes sociales y asegurar que no le importaba ser "funado".

Dani Flow pide disculpas tras comentarios contra el feminismo. Foto: IG @daniflowmx

"Como mencioné en mi último live, es un tema del cual soy profundamente ignorante por esta razón no debí de seguir hablando al respecto sino buscar informarme más, lo cual haré en pro de mi persona y mi familia. Para que no quede duda, desde siempre apoyo a toda persona que busque igualdad de derechos, reitero, me comprometo a informarme más sobre el tema y activamente buscar formas para que mi forma esté alineada a mis valores como persona. Muchísimas gracias por tu atención. Dani Flow.

Aclara supuestas declaraciones sobre su hija y sus amigas

El llamado "Rey del morbo" también habló sobre las supuestas declaraciones que hizo en las que señala que "no tocaría a su hija, pero sí a sus amigas de secundaria" asegurando que esto es parte de una rima por la que se hizo popular en 2019. Señaló que fue sacado de contexto para hacerlo ver como si se tratara de algo que realmente opina, algo que negó y pidió disculpas por la letra de dicha rima.

"El abuso sexual no es broma, de antemano me disculpo por haber improvisado rimas tan imprudentes. Ese punchline no me representa como persona, los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y es mi posición oficial y final sobre el tema", añadió.