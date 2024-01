Maryfer Centeno analiza a Dani Flow, tras sus polémicas declaraciones: "¿qué esperaban?"

El pasado fin de semana, Dani Flow el cantante del momento se enfrascó en una fuerte polémica pues salió a la luz unas declaraciones que hizo cuando fue invitado a un podcast en el que defendió al youtuber Rix, quien fue señalado de abuso sexual en contra de Nath Campos, además también se le fue con todo a las feministas, entre otras polémicas declaraciones.

Ante esto, el también llamado “Rey del morbo” salió a disculparse y a pedir una oportunidad a su público pues desea ser una mejor persona y conocer más acerca del feminismo, tras sus declaraciones, la grafóloga y experta en lenguaje no verbal, Maryfer Centeno, analizó a Dani Flow.

Dani Flow hizo polémicas declaraciones respecto al feminismo.

Fue a través de su cuenta oficial de Tiktok que la grafóloga y colaboradora del programa Hoy habló sobre las polémicas declaraciones que Dani Flow hizo en un podcast, recientemente.

Ante esto, Maryfer Centeno, quien siempre analiza a los personajes que se encuentran en tendencia, no dudó en hablar de “El Rey del morbo”, por lo que aseguró que a ella no le sorprendió las declaraciones que hizo el nacido en Guanajuato.

EL Rey del morbo pide una oportunidad.

"¿Pero qué esperaban de Dani Flow? ¿Realmente nos sorprende lo de Dani Flow? A mí no. El personaje que hemos visto, las canciones que canta y que interpreta van totalmente en ese sentido", comenzó a decir Centeno

Así mismo, en el video que tiene una duración de casi dos minutos, Maryfer Centeno hace mención a la forma de vida del reggaetonero, respecto a su relación poliamorosa, pues la experta asegura que el intérprete de “Las que no tienen papá” siempre ha mostrado irreverencia.

"Es congruente con el personaje que hemos visto, que tiene esposa, que tiene novia y además dicen que las dos están de acuerdo, yo no lo dudo... Me parece que, si alguien esperaba una óptica diferente de Dany Flow, dado que sus canciones tienen esa irreverencia. Es provocador, me parece que tampoco debería de sorprendernos mucho", continuó.