Jamie Dornan, actor de "50 sombras de Grey" es hospitalizado por posible paro cardiaco

El actor Jamie Dornan puso en alerta a millones de sus fanáticas alrededor del mundo luego que este lunes se diera a conocer que fue hospitalizado debido a un un posible paro cardiaco, esto luego que presentara síntomas relacionados con un accidente cardiovascular, tras haber estado en contacto con unas orugas tóxicas.

La información fue dada a conocer por su amigo Gordon Smart, hombre cercano al actor quien también fue internado en una clínica de manera urgente una vez que también presentara los mismos malestares. Fue durante su participación en el podcast "The Good, the Bad and the Unexpected", de la BBC, en donde Smart dio a conocer lo ocurrido, algo que muy pocos sabían del actor de "50 sombras de Grey".

Sigue leyendo:

Julio César Chávez Jr no está en un psiquiátrico, está en rehabilitación, aclara su padre

"Los que se quedan": la emotiva película que seguro le gana el Oscar 2024 a Oppenheimer

¿Dónde ocurrió el incidente por el cual Jamie Dornan fue hospitalziado?

Jamie Dornna se encontraba de viaje en Portugal. FOTO: IG / @jamiedornan

De acuerdo con Gordon Smart, los hechos que llevaron a Jamie Dornan a presentar síntomas relacionados con un accidente cardiovascular ocurrieron en 2023 cuando ambos se encontraban disfrutando de un viaje en Portugal.

Si bien en un principio pensaron que el deterioro en su estado de salud se debía a algunas noches de fiesta que les precedieron, todo cambió cuando el cuerpo del actor comenzó a entumecerse, lo que los puso en alerta y comenzaron a temer lo peor.

"Soy una persona bastante sana, pero una vez que empiezas a pensar que estás sufriendo un ataque cardíaco, te convences de que estás sufriendo uno", declaró Smart al podcast de la BBC "The Good, the Bad and the Unexpected".

Jamie Dornan fue dado de alta una vez que estuvo bajo supervisión médica

Hasta el momento el actor británico no ha hablado sobre esta experiencia. FOTO: IG / @jamiedornan

Gordon destacó que una vez que permaneció bajo supervisión médica él fue dado de alta, sin embargo, en poco tiempo Jamie también fue internado por circunstancias similares:

"Jamie dijo: 'Unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia''”, agregó Smart. Luego de que el peligro pasara ambos actores informaron que lo que originó su situación fueron unas orugas de la región conocidas como procesonarias y que se encuentran en los campos de golf.

"Hay orugas en los campos de golf del sur de Portugal que han estado matando a los perros y provocando infartos a hombres de 40 años. Hemos tenido mucha suerte de salir vivos de esa", confesó Smart a la BBC.

Hasta el momento Jamie Dornan no ha hablado de su experiencia ni de su actual estado de salud.