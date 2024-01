El elegante y sofisticado bikini negro SKIMS de Michelle Salas que puedes comprar en menos de 2 mil pesos

El primer mes del año está por llegar a su fin y con ello muchas personas no podemos sacarnos de la cabeza las próximas vacaciones de semana santa, mismas que no sólo representan un momento de descanso en las actividades diarias, sino también el ideal para disfrutar del calor de la primavera. Sin embargo, todo lo anterior no es más que una pequeña parte de las preocupaciones de la temporada, ya que los looks que nos harán lucir espectaculares son los más importantes.

Pero más allá de las tendencias o de lo que se deberá de usar, en la maleta nunca puede faltar un bikini que nos resalte la figura y nos haga lucir el balance perfecto entre a la moda y elegantes. Por supuesto, esto no se logra con demasiada facilidad, a menos que recurramos a los tips de las famosas, quienes pueden ser nuestro mejor ejemplo a seguir. El mejor ejemplo de lo anterior es Michelle Salas, quien acaba de sorprendernos con una maravillosa lección de estilo con un traje de baño negro.

Este es el look con el que Michelle Salas impuso moda. (Foto: IG @michellesalasb)

¿El resultado?, una combinación que es perfecta para llevarse sin importar la edad, pero en la que siempre tendremos características como: resaltar y estilizar la silueta, lucir la elegancia en su máximo punto, vernos modernas y juveniles, pero al mismo tiempo clásicas y atemporales. Para ello basta un bikini negro, aunque más específicamente uno de la marca de Kim Kardashian, SKIMS, y la mejor parte es que puede ser tuyo por menos de dos mil pesos.

Michelle Salas luce sofisticada y chic en bikini negro de SKIMS

Michelle Salas es la influencer del momento, ya que tras su boda con Danilo Díaz, no ha dejado de dar de qué hablar, en especial por sus viajes al rededor del mundo. En su última parada, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas se dirigió a la playa, desde donde se lució con un traje de baño de dos piezas que se puede llevar sin importar la edad.

Se trata de un bikini negro que, aunque cada pieza se vende por separado, el total es low cost, pues sólo necesitarás de mil 625 pesos, según el tipo de cambio de hoy. Aquí te contamos todo sobre esta apuesta con la que lucirás clásica, pero sin despedirte de las tendencias del 2024, pues hemos de advertirte que los tiros bajos y pronunciados son la sensación del momento. ¿Le darías una oportunidad a este look playero?

Este es el combo ideal para triunfar en 2024. (Foto: SKIMS)

Para la parte de arriba, Michelle Salas apostó por la clásica forma triangular que puedes encontrar en el sitio web de la marca como "Triangle Top" en la que las copas tienen esta forma tradicional, pero con tirantes que se atan en un moño por detrás de la espalda. Esta prenda que no debe faltarte en las próximas vacaciones cuesta 38 dólares; mientras que el bikini se encuentra en 36 dólares que, a los ajustes del propio sitio quedarían en 835 y 790 pesos mexicanos, respectivamente.

En el sitio web, la parte inferior se puede encontrar como "Thong" y también destaca por un elegante color negro mate, aunque el corte brilla por sí solo gracias a un tiro extra bajo y a cintas laterales que se pueden llevar hasta la cintura para resaltarla y crear un efecto de reloj de arena en la figura entera.