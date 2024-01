“Qué vergüenza”, Consuelo Duval revela el peor error que tuvo al estar enamorada, aconseja no hacerlo

Consuelo Duval se ha posicionado como una de las mujeres más queridas dentro del gremio del espectáculo, especialmente gracias a su manera de contar las cosas al estar frente a cámara, pues la cercana amiga de Eugenio Derbez es, desde hace años, una figura allegada a su público, al tiempo que se muestra como una mujer real, con errores, como todos.

Ahora esto ha aquedado confirmado luego de que la actriz que diera vida al personaje de Ludovica dentro de la "Familia P. Luche" se sinceró con sus compañeras de "Netas divinas" y confesó cual ha sido la mayor locura que ha hecho por amor, y no se trata de un tatuaje o una declaración vergonzosa de amor en público, sino que la famosa regaló una casa a su ex.

Netas Divinas es uno de los programas más queridos en la actualidad. Foto: especial

Seguir leyendo:

Entre lágrimas, Consuelo Duval revela detalles del robo que fue víctima y desmiente fraude con IA

Consuelo Duval celebra su cumpleaños: así la festejaron sus compañeras de Netas Divinas

Como es costumbre, las presentadoras de "Netas divinas" suelen sincerarse y hacer revelaciones que dejan boquiabiertos a los espectadores del exitoso programa, sin embargo, esta confesión por parte de Duval realmente dejó en shock a sus compañeras y al público, pues Consuelo se dejó ver arrepentida luego de hacer un gasto tan enorme y descomunal en un regalo, pues sabemos que las propiedades no son algo barato.

“ Que vergüenza ves... Hay una frase bien bonita que les va a gustar mucho, dice: lo que cuesta dinero sale barato. Me salió barato... porque no hay vida y no hay salud''