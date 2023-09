Kim Hyun Joong regresa a México, todo sobre el tour del protagonista de "Boys Over Flowers"

¡Kim Hyun Joong regresa a México! y sus fans no podrían estar más contentos debido a que no sólo volverá con su nuevo tour, sino que visitará tres ciudades diferentes, por lo que más admiradores lo verán en vivo. El protagonista de "Boys Over Flowers" también estará en otros países de América Latina, por lo que este es uno de sus giras más largas, así que está recibiendo el apoyo de todos sus fans de la región, mientras que otros piden que haga más fechas.

La mañana de este jueves 7 de septiembre, la cuenta de OCESA K-POP confirmó la llegada de Kim Hyun Joong con su gira "Rising Impact World Tour", la cual además de tocar suelo azteca, también se hará presente en Perú, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Guatemala. El artista es muy querido en Latinoamérica, por esa razón decidió hacer una serie de presentaciones muy extensa para incluir la mayor cantidad de países.

Kim Hyun Joong estará en 3 ciudades IG @ocesa_kpop

¿Cuándo y dónde es el concierto de Kim Hyun Joong?

Para sorpresa de muchos el artista no solo vendrá a la Ciudad de México, sino que también visitará las capitales de Nuevo León y Jalisco. De acuerdo a la información que proporcionó la cuenta oficial de la compañía, Kim Hyun Joong se presentará el próximo 19 de noviembre en el Teatro Diana en Guadalajara, el 22 de noviembre en el Auditorio Pabellón M en Monterrey y en el Teatro Metropólitan en la capital del país.

Previamente, el también actor que le dio vida a JiHoo en el drama coreano "Boys Over Flowers" había anunciado que volvería a México y América Latina, sin embargo, fue hasta este jueves que la empresa encargada de traer shows de k-pop confirmó la presencia del artista en tierra azteca. En las redes sociales de OCESA los fans están preguntando cuándo salen los boletos a la venta y cuáles serán los cotos.

Kim Hyun Joong es muy querido en México IG @hyunjoong860606

¿Cuánto cuesta el boleto para ver Kim Hyun Joong?

La compañía informó que la preventa de boletos inicia este 18 de septiembre 11am, sin embargo, destacó que los precios de los tickets, así como los mapas los dará a conocer en los próximos días. Hasta el momento, se desconoce cuáles serán los costos de las entradas, no obstante, al ser recintos pequeños es posible que sean más accesibles que otros conciertos de k-pop que se han dado en el país.

