Boys Over Flowers: La versión del dorama coreano que no conocías y seguramente no has visto

"Boys Over Flowers" es una de las adaptaciones más populares del manga japonés del mismo nombre. Siento la tercera versión de la historia, el dorama coreano ha sido el más visto y popular hasta ahora, se considera dentro del boom de la llamada Ola Hallyu.

Su última versión fue en 2022 y fue la serie de Tailandia, una de las más diferentes hasta ahora. Sin embargo, "Boys Over Flowers" sigue siendo la favorita de las fans, quienes siempre esperaron por una segunda temporada y un final fiel al manga y cuya versión nipona si adaptó por completo la historia original.

Sin embargo, existe una versión desconocida del dorama coreano que no tuvo tanto éxito, pero retrata una historia similar a la de "Boys Over Flowers".

Boys Over Flowers: Esta es la versión desconocida del dorama

Aunque no figura como una de las adaptaciones oficinales, esta versión de "Boys Over Flowers" sigue la misma trama que el dorama coreano. Se trata de la serie americana "Boys Before Friends" que se transmitió en 2013 y solo tuvo seis episodios debido a su poco éxito.

La trama de "Boys Before Friends" sigue la vida de una joven bailarina que se gana una beca, pues sueña en ser una profesional. Por ello es trasladada a una de las mejores universidades de élite. Al ser una estudiante becada, se enfrentará a uno de los chicos más ricos y populares del lugar: el líder de los F4, un grupo de chicos que le hará la vida imposible.

La joven será víctima de acoso hasta el cansancio, pero gracias a sus amigas, podrá defenderse y le hará frente al chico, quien no tardará en enamorarse de ella a pesar de sus diferencia de clases.

