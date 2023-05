Kim Hyun Joong habla por primera vez de Boys Over Flowers y emociona a sus fans

Kim Hyun Joong, exintegrante del grupo SS501, es un actor y cantante K-Pop de la segunda generación y es uno de los primeros idols de la ola Hallyu. Durante el 2009, saltó a la fama gracias a "Boys Over Flowers", pues fue el protagonista de este dorama coreano.

La serie es la tercera adaptación del manga japonés del mismo nombre, siendo hasta ahora, la más famosa de todas, actualmente está disponible en Netflix. "Boys Over Flowers" fue un dorama que se estrenó hace 14 años, pero sigue siendo un referente de la cultura coreana.

Lee Min Ho, Kim Bum y Kim Joon Hyung, tuvieron gran éxito gracias a sus personajes de los F4, hasta la fecha, son de los actores más reconocidos de Corea. El idol y cantante de SS501 ha estado activo como solista y recientemente recordó su paso por "Boys Over Flowers".

Kim Hyun Joong emociona a sus fans tras hablar de "Boys Over Flowers"

Kim Hyun Joong viajó a Manila como parte de su tour como solista, durante su concierto el idol de SS501 reveló que le sorprendió la fama que tiene en aquella ciudad, pues a pesar de los años, la gente lo sigue reconociendo gracias al dorama coreano.

'Oh, ¿tú eres el de 'Boys Over Flowers'?', lo que me hizo darme cuenta de que, incluso allí, soy muy conocido

Fue lo que relató el idol y actor coreano, pues durante su viaje fue a un monté en bote y comió en un restaurante local, pero logró ser reconocido. Y a pesar de la fama del dorama, Kim Joon Hyung aseguró que siente más cómodo con la música, por lo que descarta su regreso a la actuación.

En "Boys Over Flowers", Kim Joon Hyung fue el segundo protagonista del dorama coreano, muchas fans deseaban que se quedará con la "Jan Di", pues fue uno de los personajes más populares.