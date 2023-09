FOTO: Nadia Ferreira se luce como Barbie en kimono rosa desde un lujoso yate

¡Adiós, verano!, a semanas de darle la despedida a la temporada una larga lista de famosas se están dando las últimas escapadas a la playa para disfrutar del calor, celebrar con fiestas, viajar en yate por el mar o simplemente caminar con un look de infarto. Aunque este sábado y domingo muchas celebridades como Salma Hayek se robaron todos los reflectores por lucirse en traje de baño, fue Nadia Ferreira quien acaparó toda la atención.

Desde que se convirtió en mamá el pasado 18 de julio, Nadia Ferreira se ha mantenido al margen en redes sociales y dejando ver solo lo necesario de su vida privada y de su nueva faceta como new mom; sin embargo, este fin de semana rompió esta barrera y se mostró más cercana que nunca con sus seguidores de Instagram, quienes presenciaron su regreso a redes sociales. Pues la modelo disfrutó del verano con unas cortas vacaciones con su esposo, Marc Anthony, así como algunos amigos.

Este fue el look con el que la modelo se lució como Barbie. (Foto: IG @lelepons)

En el yate, Nadia Ferreira impone moda al lucir su figura en delicado kimono

A través de la plataforma de Meta, antes Facebook, Lele Pons compartió varias fotos y videos para presumir sus lujosas vacaciones junto a Guaynaa y la pareja más mediática de la década, Marc Anthony y Nadia Ferreira, quienes aparecieron bailando, cantando, sonriendo y disfrutando del calor mientras paseaban en yate. Si bien es cierto que los looks en bañadores de la cantante y del resto de invitados causaron furor por seguir las tendencias del momento, fue la paraguaya quien se volvió tendencia en redes.

Entre las principales razones por las que la madre de un recién nacido causó sensación destaca que se dejó ver al natural y sin una sola gota de maquillaje, una apuesta que a ella no le resulta nada arriesgada por ser una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo. Cabe destacar que la Miss Universo Paraguay 2021 también apostó por un glorioso look con el que se lució como toda una Barbie en un delicado kimono rosa.

Nadia Ferreira presumió el kimono más chic del año. (Foto: IG @nadiaferreira)

Mientras sus amigas e invitadas posaron en bikinis, Nadia Ferreira resaltó como nadie más gracias a un acertado outfit de playa en el que destaca un kimino rosa pastel que es perfecto para lucir chic en verano, mientras que al ser cerrado permite esconder el bikini que seguramente llevó este fin de semana. Cabe destacar que para su cátedra de moda para despedir la temporada preferida del año también se sumó a la fiebre del Barbiecore.

Pues la esposa de Marc Anthony no dudó en combinar el delicado rosa pastel con un bonito estampado floreado que es perfecto para mamás modernas y que aman las tendencias de la moda; asimismo, llamó la atención que para la ocasión eligió un diseño corto que es perfecto para dejar las piernas al descubierto y así presumir un lado muy sensual que no resulta revelador gracias a un escote discreto y un par de mangas largas.

¿Le robarías el look? (Foto: IG @nadiaferreira)

Aunque la propia Nadia Ferreira compartió algunas de las imágenes de su look en redes sociales, fue Lele Pons la que dejó ver todos los detalles de este acertado look de playa en el que ella resaltó como nadie más. Como era de esperarse sus fans la llenaron de halagos, aunque la modelo no dudó en dejarle un comentario de cariño a la esposa de Guaynaa para dejar ver lo icónicas que fueron sus vacaciones. "Que rico la pasamos", escribió.