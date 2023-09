"Feliz 57 cumpleaños para mí": Salma Hayek celebra desde la playa luciendo mejor que nunca en coqueto bikini

Salma Hayek se encuentra celebrando su cumpleaños 57, y como cada año, está en uno de sus lugares favoritos, la playa, desde donde se dejó ver mejor que nunca al presumir su silueta en un bikini rojo. La actriz mexicana también escribió en su cuenta de Instagram un texto para acompañar sus fotos, en las que reflexionó un poco de lo que ha sido su vida y cómo se encuentra satisfecha con su realidad actual.

La protagonista de "Son como niños" nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, por lo que este día está cumpliendo 57 años de edad. La celebridad comenzó su carrera en México, sin embargo, se fue a Estados Unidos para buscar triunfar en Hollywood, lo cual consiguió y ahora es considerada una de las actrices latinas más importantes de la industria. Además de tener una trayectoria reconocida, también tiene una familia unida, pues está casada con el empresario, François-Henri Pinault, con el que tuvo a su hija Valentina Paloma.

Salma Hayek se luce en el mar IG @salmahayek

Salma Hayek celebra su cumpleaños con fotos en la playa

Debido a sus éxitos profesionales y personales, Salma aprovechó su cumpleaños para agradecer por lo que ha logrado durante todo este tiempo, y dejarse ver satisfecha por las cosas y las personas que la rodean. La actriz se dijo feliz de estar en esta etapa, por lo que está festejando a lo grande el llegar a otro año más, así lo escribió en su cuenta de la plataforma de Meta, en la que también compartió una serie de fotos en la playa.

La actriz presume bikini rojo IG @salmahayek

"Estoy tan feliz de estar viva y profundamente agradecida por todas las bendiciones. Mi amada familia, mis apreciados amigos, mi salud, mi trabajo que me mantiene en marcha, mi equipo empoderador, mi relación con los animales y la naturaleza, y el amor de todos mis fieles seguidores. Feliz 57 cumpleaños para mí", escribió Salma Hayek quien recibió miles de "likes" y cientos de reacciones en pocos minutos de haber publicado las imágenes.

La celebridad veracruzana se muestra satisfecha a sus 57 años IG @salmahayek

"Feliz cumple", escribió la cantante Camila Cabello, mientras que Jimena Sánchez colocó "Queen" y la actriz de Hollywood, Viola Davis publicó un "Happiest of birthdays". En el post también se pueden ver mensajes como: "Feliz cumpleaños. Que estés rodeada de alegría y con salud", "Happy birthday my lovely queen", "Feliz cumpleaños reina. we’re grateful for you every day" y "Espectacular Happy Bday", por mencionar algunos.

Agradece por estar viva IG @salmahayek

En tanto, en las imágenes aparece Salma Hayek en la playa disfrutando del mar, uno de sus lugares favoritos, pues tiene muchas postales en este tipo de sitios. La actriz eligió un bikini en color rojo, que a pesar de ser sencillo destacaba porque en el diseño tenía unos listones en los bordes del top y de la panty, la pieza le permitió que demostrara que a sus más de 50 años aún conserva una figura delgada y curvilínea, la cual ha lucido a lo largo del tiempo.

Se luce en su lugar favorito IG @salmahayek

Para complementar su look playero, la protagonista de "Frida" llevó un sombrero blanco para el sol, y unos lentes obscuros, asimismo, pintó sus uñas de los pies de color rojo, para combinar con su traje de baño, enseñando que se tiene que poner atención en los detalles para poder verse radiante en un día cerca del mar, tal y como lo hizo la actriz mexicana nominada al Oscar.