Salma Hayek cumple 57 años: 5 bikinis con los que se coronó como la reina del verano

Este sábado 2 de septiembre Salma Hayek se encuentra de manteles largos debido a que se encuentra celebrando su cumpleaños número 57 y para sumarnos a los festejos en esta ocasión haremos un breve recorrido por su extensa y exitosa trayectoria en el ambiente artístico, además, para apreciar su belleza y dar fe de su depurado sentido de la moda te mostraremos los 5 bikinis con los que la talentosa actriz mexicana marcó tendencia y se coronó como la reina del verano.

Salma Valgarma Hayek Jiménez es el nombre completo de la talentosa actriz, quien nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz y según ella misma ha referido tiene ascendencia libanesa por parte de su padre y española por parte de su madre y aunque no hay muchos detalles sobre los primeros años de vida de la también productora, se sabe que gran parte de su formación la realizó en escuelas católicas, primero en su ciudad natal y después en Luisiana, Estados Unidos.

Salma Hayek sigue conservando la espectacular silueta con la que se dio a conocer. Foto: IG: salmahayek

Antes de dedicarse de lleno a la actuación, Salma Hayek estaba estudiando la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, sin embargo, claudicó para formarse como actriz y en este rubro gracias a su talento y belleza comenzó a destacar de inmediato.

Los primeros trabajos de Salma Hayek como actriz fueron en pequeñas producciones teatrales y al poco tiempo dio el salto a la televisión donde debutó en la telenovela “Nuevo Amanecer” (1988) y al año siguiente obtuvo su primer protagónico en “Teresa”, la cual, fue todo un éxito y se esperaba que continuara brillando en esta rama de la industria del espectáculo, no obstante, para sorpresa de todos a principios de la década de 1990 decidió mudarse a Los Ángeles, California para buscar oportunidades en Hollywood, lo cual, no fue nada sencillo pues pasó al menos tres años para que su carrera comenzara a tomar vuelo ya que, según sus propias declaraciones no había muchas oportunidades para los latinos en aquel momento.

Salma Hayek posee uno de los físicos más envidiables de la farándula. Foto: IG: salmahayek

La consolidación de Salma Hayek en Hollywood ocurrió a mediados de la década de 1990 y en los años siguientes tuvo una intensa actividad en la pantalla grande y se posicionó dentro de la élite de actores de la industria cinematográfica internacional, no obstante, hace apenas unos meses la veracruzana confesó que el hecho de que la encasillaran en papeles en los que su belleza pesara más que su talento la obligó a buscar otras opciones para mantenerse activa y fue así como incursionó en la producción donde también ha tenido grandes éxitos.

Salma Hayek es todo un fenómeno en plataformas digitales. Foto: IG: salmahayek

Cabe mencionar que, Salma Hayek también ha referido que su gran salvador fue Adam Sandler pues le dio la oportunidad de hacer comedia en sus películas y a partir de ello pudo demostrar que sus capacidades histriónicas le permiten hacer cualquier tipo de género, lo cual, le dio un nuevo impulso a su carrera durante los últimos años.

Salma Hayek es considerada como todo un gurú de la moda. Foto: IG: salmahayek

En adición a sus facetas de actriz y productora dentro de la industria del espectáculo, Salma Hayek también ha brillado dentro el modelaje, además, es considerada como todo un ícono de la moda y por si fuera poco se sabe que también tiene un gran desempeño como empresaria gracias a la asesoría de su esposo, François-Henri Pinault, con quien sostiene una relación desde el 2006 y con quien procreó a su única hija, Valentina Paloma.

Salma Hayek provoca cientos de suspiros en cada post que realiza. Foto: IG: salmahayek

Actualmente, Salma Hayek se encuentra tomando un descanso y todavía no se sabe cuál será el próximo proyecto en el que participará, sin embargo, hace apenas unos meses participó en “Black Mirror” como actriz y en cuanto a su faceta de productora estuvo a cargo de la película “Quiero tu vida” de ViX.

SIGUE LEYENDO:

Salma Hayek demuestra que el rojo es el color más chic para pedicure después de los 50

El microbikini azul con el que Salma Hayek reventó la tendencia del verano 2023 | FOTOS